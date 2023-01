Serie B, calciomercato: a Cittadella è ufficiale Maistrello

Il Cittadella fissa il secondo colpo e firma l'attaccante Tommaso Maistrello. Per il classe 1993 ex Renate, già conosciuto da queste parti per avere mosso i primissimi passi calcistici da adolescente con l'Abano, la realizzazione di un sogno.

Nato a Correggio (RE) nel 1993, il debutto da professionista avviene nel 2012 con la maglia del Bassano Virtus che indosserà per 5 stagioni.

Poi Ravenna, LR Vicenza, Fermana e Monopoli prima di approdare al Renate nell’estate 2020, nella scorsa stagione con le pantere il titolo di capocannoniere del girone A di Serie C.

Mister Gorini da oggi potrà contare su un attaccante forte fisicamente, veloce, ma soprattutto in grado di dare peso ad un reparto alla ricerca di gol e giocate decisive in questo girone di ritorno.



Per uno che arriva, uno che esce. Sempre più vicino il passaggio all'Avellino di Mamadou Tounkara.