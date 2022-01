Serie B, calciomercato Cittadella: Adorni, ufficiale va al Brescia

È stato il tormentone del mercato e alla fine Adorni, dopo quattro stagioni e mezza e quasi 150 presenze in maglia granata, passa in maniera definitiva al Brescia. Per il centrale classe 1992, approdato al Citta nel 2017 dal Santarcangelo, l'ultimo match con la maglia dei veneti è stata proprio quella che da oggi è la sua nuova squadra, il Bresca di mister Inzaghi. Con Cistana, promette di diventare la coppia difensiva centrale più forte del campionato. Il Cittadella, per sopperire alla sua partenza, ha acquisito due centrali difensivi come Dal Fabro e Visentin. Saranno loro due a raccogliere la pesante eredità di Adorni, Perticone, Frare e Ciriello, permettendo.

Sul sito ufficiale del Cittadella "A Davide un ringraziamento per quanto fatto con i nostri colori e un in bocca al lupo per il prosieguo di carriera."