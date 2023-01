Serie B, calciomercato: Cittadella, Ambrosino ufficiale in prestito dal Napoli

Porte girevoli. Il Cittadella non si ferma e piazza il quarto acquisto di questo mercato di gennaio scoppiettante. Dal Napoli arriva in prestito il talentuoso Giuseppe Ambrosino. Classe 2003, attaccante dall'innato fiuto della rete, ma soprattutto dotato di una grandissima tecnica, che l'anno scorso in Primavera con la maglia del Napoli lo ha portato a segnare 19 reti. Su di lui ci scommette Spalletti, su di lui ci sta scomettendo Marchetti, da sempre sensibile al talento e alla gioventù.

Ambrosino è chiamato a dimostrare il suo valore dopo un girone d'andata enigmatico con la maglia del Como e con buona probabilità prenderà il posto in rosa del partente Mamadou Tounkara. Per l'ex gioiello del vivaio della Lazio è tutto fatto per un biennale all'Avellino di mister Rastelli, in serie C girone C. Insieme a Tounkara, anche il centrocampista Mazzocco è ai dettagli con il club irpino. Per la mattina di giovedì è attesa l'ufficialità di entrambi.