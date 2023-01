Serie B, calciomercato: Cittadella, anche Crociata approda alla corte di Gorini

E con l'ufficialità di Crociata c'è il tris! Tre acquisti in dieci giorni per il Cittadella di mister Gorini, chiamato ad un girone di ritorno da affrontare facendo più punti possibile. Dopo Salvi e Maistrello, ecco Giovanni Crociata, in questi primi mesi al Süd Tirol di Bisoli. Uno per reparto, giusto per far capire alla piazza che nessuno a Cittadella vuole lasciare nulla di intentato.

Crociata, ex scuola Milan, è un classe 1997 e ritrova come compagno di squadra l'amico Gian Filippo Felicioli, con cui ha condiviso gli anni delle giovanili rossonere. Per caratteristiche tecniche, Crociata è un centrocampista unico nel ventaglio di scelte a disposizione di Gorini, dotato di buona tecnica nello stretto, capacità di lettura senza palla, buon senso dell'inserimento e qualità nei passaggi.

In vista della trasferta di Pisa un'opzione in più per il tecnico granata. In uscita è sempre più vicino l'addio di Mamadou Tounkara: l'Avellino è ai dettagli per il centravanti guineano.