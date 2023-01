Serie B, calciomercato: Cittadella, contro il Pisa c'è anche Maistrello?

Da lunedì sarà tutto ufficiale. La conferma agli amici dei tempi di Abano, stagione 2009-2010, è un altro pezzettino del puzzle di calciomercato che si va componendo in questo ore.



Tommaso Maestrello è sempre più vicino ad essere un giocatore del Cittadella per la seconda parte del campionato di Serie BKT 2022-2023. Un'altra conferma, nemmeno troppo indiretta, è arrivata dalla mancata convocazione di mister Dossena per la sfida odierna del suo Renate contro il Sangiuliano. Ergo il trasferimento è pronto per essere compiuto. Per Maistrello, dopo un'estate con la valigia in mano, il coronamento di un sogno, con la possibilità di misurarsi con il calcio del piano superiore. Il suo biglietto da visita sono le 16 reti dello scorso anno nel girone A e il buon apporto a tout court di questa prima parte con la maglia neroazzurra della squadra lombarda.

Il direttore generale Stefano Marchetti ha vinto la concorrenza di Sudtirol e Triestina, toccando le corde giuste con il 29enne centravanti emiliano. Potrebbe fare il percorso inverso Andrea Magrassi, non del tutto convincente in questi primi mesi in maglia granata.

Sul fronte mercato da tenere in grande considerazione le piste che portano al centrocampista scuola Milan Giovanni Crociata e il terzino sinistro ex Padova Francesco Renzetti. Nel corso della settimana si capirà di più il da farsi.