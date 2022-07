Serie B, calciomercato: Cittadella, Cuppone al Pescara in prestito

Altro prestito nel girone meridionale della Serie C per Luigi Cuppone punta del Cittadella. Il suo approdo al Pescara è stato ufficializzato dalla società granata con il seguente comunicato: "L’A.S. Cittadella comunica la cessione in prestito di LUIGI CUPPONE al Pescara Calcio. A Luigi i migliori auguri per il prossimo campionato con la maglia degli abruzzesi."

Una partenza scontata quella di Cuppone, chiuso dall'arrivo di Asensio ed Embalo agli ordini di Gorini. Le sue buone prestazioni da gennaio in poi con la maglia del Potenza (8 reti in appena 14 apparizioni) hanno scatenato una bella ridda di contendenti pronte a prelevarlo in prestito, con Marchetti sempre vigile sul classe 1997 di Nardò. Alla fine l'ha spuntata il Pescara, progetto ambizioso, pronto a lottare per l'ascesa in Serie B anche il prossimo campionato.

Chi invece sembra non voler andare via dal Cittadella è Mirko Antonucci. L'ex Roma ha dimostrato gratitudine alla società del presidente Gabrielli. Queste le sue dichiarazioni odierne: "Lo scorso anno è stato positivo, anche se forse più a livello personale che di squadra. Per me è stato sicuramente molto importante, perché da tempo non giocavo con questa continuità, e contava molto ritrovarla. Qui ho trovato una famiglia e mi sono ritrovato anche interiormente, tornando a sentirmi al centro del progetto, come non mi capitava da tempo. Da anni non mi sentivo così pronto, è cambiato un po’ tutto nella mia vita. Forse è vero che c’è bisogno di perdersi per potersi ritrovare. A me è capitato. Gorini e Marchetti hanno creduto in me. C’è stato un periodo in cui io stesso non aveva più fiducia nelle mie potenzialità. In loro ho trovato due persone che mi hanno aiutato a recuperarla». Non parla certo come uno che abbia voglia di andare via, Mirko. Le voci sul suo conto però si susseguono e si è vociferato anche di sondaggi da parte di Empoli e Cremonese. «Quello che succede nel mercato non dipende da me ma posso dire che io qui sto benissimo, e che voglio bene a tutti. Non mi sono interessato alle voci che girano, ho preferito staccare da tutto anche perché mi sentivo stanco non solo fisicamente ma pure psicologicamente. Vorrei segnare più gol. Ma prima metto sempre la squadra, al di là del fatto che segni io o un altro. Sul ruolo invece non ho preferenze: perlopiù ho giocato dietro le punte, ma anche in attacco e da esterno. Va bene comunque, io mi sento in fase crescente. I nuovi arrivi? Asencio lo avevo affrontato ai tempi della Primavera, ma non posso dire di conoscerli bene. Però forse anche loro, proprio come è capitato a me, hanno bisogno di ritrovarsi. E questo è il posto perfetto per provarci."