Serie B, calciomercato Cittadella: anche Cuppone ai saluti, prestito al Potenza

Tra le tante operazioni di giornata finalizzate dal direttore generale Stefano Marchetti, ecco la partenza in prestito verso il Potenza Calcio per Luigi Cuppone. Ecco il comunicato ufficiale della società granata:

L’A.S. Cittadella comunica la cessione in prestito di LUIGI CUPPONE al Potenza Calcio. A Luigi i migliori auguri per il prosieguo di stagione con la nuova maglia e un grazie per la professionalità dimostrata."

Dopo i tanti rumors che davano vicino il puntero granata al Foggia di Zeman, alla fine ecco il Potenza. Sinora in questa stagione per Cuppone 120 minuti disputati in campionato e 76 in Coppa Italia contro il Cagliari, nei sedicesimi di finale.