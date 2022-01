Serie B, calciomercato Cittadella: D'Urso è del Perugia

Come riportato dal sito ufficiale del Cittadella "Christian D’Urso saluta Cittadella, raggiunto l’accordo col l’A.C. PERUGIA per il passaggio in Umbria del trequartista romano. Due stagioni e mezza in granata per Christian che ha collezionato 78 presenze e 3 reti con la nostra maglia. A Christian un ringraziamento per la professionalità dimostrata e per quanto fatto con i nostri colori, in bocca al lupo per il prosieguo di carriera."

La formula dell'operazione è quella del prestito con l'obbligo di riscatto al primo punto ottenuto dopo il 1 febbraio 2022. Per l'ex numero 10 del Citta, una nuova avventura, con la consapevolezza di aver lasciato il segno in terra veneta.