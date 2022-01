Serie B, calciomercato Cittadella: doppio colpo in difesa per i granata, ecco Dal Fabro e Visentin

Due difensori per il dopo Adorni in casa Cittadella. Ultimo giorno di mercato particolarmente scoppiettante per il Cittadella che mette a disposizione di mister Gorini due centrali di grande valore. Dario Dal Fabro dalla Juventus via Seraing e Santiago Visentin dal Crotone.

Il primo, classe 1995, è un prodotto del settore giovanile del Cagliari, maglia con cui debutta in Serie A nella stagione 2012/13. Dopo la camiseta rossoblu, ecco le maglie di Ascoli e Pisa prima dell'acquisto da parte della Juventus nell’estate del 2017. Prima Novara, poi Cremonese e soprattutto tanto estero in Scozia (Kilmarnock), Olanda (ADO Den Haag) e nella prima parte in Belgio al Seraing FC. Esperienza e visione di gioco, per un difensore moderno e molto simile, come caratteristiche, ad Adorni

Diversa la trafila per Santiago Visentin, argentino e centrale classe 1999 proveniente dalla città del calcio, Rosario. Dal 2017 in Italia con le maglie di Pordenone, Belluno, Virtus Verona e Crotone. Un innesto in grado di alzare il temperamento e la gioventù del pacchetto arretrato dei granata.

Per Dal Fabro prestito secco dalla Vecchia Signora, mentre Visentin prestito con diritto di riscatto.