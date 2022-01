Serie B, calciomercato Cittadella: in chiusura ecco Laribi dalla Reggina

Mancava la ciliegiena sulla torta da parte del Direttore Generale Stefano Marchetti da regalare ai tifosi granata ed è arrivata puntuale proprio in chiusura di giornata. L'arrivo di Karim Laribi è quel tocco potenziante alla rosa perfetto per le esigenze di mister Gorini. Proprio come comunicato ufficialmente dai canali digitali del Cittadella:

"L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Karim Laribi. Centrocampista italo-tunisino classe 1991, Laribi ha vestito nella prima parte di stagione la maglia della Reggina. Tanta esperienza a servizio di mister Gorini per lo scuola Inter ed ex Reggina che ha vestito tra le altre le maglie di Verona, Foggia, Sassuolo, Bologna, Cesena, Empoli e Bari. Oltre 300 presenze tra Serie A alla Serie C. A Karim il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con i nostri colori!"

Il suo approdo al Tombolato avviene con la formula del prestito con diritto di riscatto.