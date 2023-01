Serie B, calciomercato: Cittadella, Mazzocco e Tounkara approdano all'Avellino

Mamadou Tounkara e Davide Mazzocco passano a titolo definitvo all'Avellino. Una notizia anticipata nella giornata di mercoledì, ora ufficiale. Continua l'opera di sfoltimento della rosa di mister Gorini ad opera del direttore generale Stefano Marchetti. Dopo 34 presenze, 5 reti e 3 assist, termina l'esperienza in granata per Tounkara. La formula del trasferimento per il talento ex Lazio è il prestito con obbligo di riscatto. Acquisizione a titolo definitivo per Davide Mazzocco. Per il mediano, un'esperienza non fortunata con la maglia del Cittadella, con 33 caps e una sola rete, la scorsa stagione nella sconfitta casalinga contro l'Alessandria.

Ad una decina di giorni dalla fine del mercato, al momento la bilancia granata segna quattro innesti (Salvi, Maistrello, Crociata ed Ambrosino) e quattro partenze (Cassandro, Mazzocco, Beretta e Tounkara). Tutto in perfetto equilibrio, ma con il direttore Marchetti tutto è aperto per nuove sorprese nei prossimi giorni.