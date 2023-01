Serie B, calciomercato: Cittadella, ufficiale Cassandro al Lecce

Il mercato del Cittadella entra nel vivo anche in uscita. Dopo 60 presenze in Serie B condite da una rete, Tommaso Cassandro - tra i più positivi della squadra granata sino ad oggi in campionato - fa le valigie e approda al Lecce, alla corte di mister Baroni. Per lui si spalancano le porte del massimo campionato professionistico, con ottime possibilità di giocarsi il posto da titolare con Gendrey, l'attuale proprietario della fascia destra salentina.

Un ottimo affare per tutti. Cassandro si misurerà con il calcio di Serie A, mentre il Cittadella non ha perso a 0 un giocatore in scadenza a giugno 2023, guadagnano anche 400mila euro. Proprio il terzino destro, dal suo profilo Instagram non manca di ringraziare il club granata: "La vita è fatta di momenti e quelli che ho vissuto a Cittadella resteranno per sempre nel mio cuore. L’esordio in B, il primo goal, l’adrenalina di giocarsi i play-off e una salvezza che per noi valeva uno scudetto. A Cittadella e grazie al Cittadella sono diventato un uomo e un calciatore migliore. A Cittadella ho capito quanto sia importante la forza di un gruppo che lotta per lo stesso obiettivo. Grazie alla società, grazie al direttore Marchetti per la fiducia, grazie a tutti gli allenatori che mi hanno insegnato tanto e soprattutto grazie ai compagni con cui ho condiviso esperienze uniche, e con i quali ho instaurato un rapporto splendido. A tutte le persone che mi hanno aiutato e supportato in questo viaggio. La vita è fatta di momenti e Cittadella non la dimenticherò mai."

Sempre in uscita da segnalare la situazione di stallo tra Tounkara ed Avellino, in attesa di capire come muoversi per Dionisi dell'Ascoli. La partenza di Cassandro, ampiamente prevista e coperta dall'arrivo di Salvi, spingerà il direttore generale Marchetti a muoversi ulteriormente sul mercato per rinforzare il pacchetto arretrato di Gorini? Nei prossimi giorni avremo tutte le risposte di cui siamo alla ricerca, anche se i nomi di Molina del Monza e Renzetti del Modena sono sempre cerchiati in rosso nell'agenda delle entrate del direttore Marchetti.