Serie B, calciomercato: Pisa, doppio ufficialità in entrata con Calabresi e Ionita

È un Pisa ancora in ricostruzione quello che tra due giorni scenderà in campo al Tombolato per l'esordio del campionato di Serie BKT 2022-2023. Per gli uomini di mister Maran allenamento mattutino al Cetilar Training Center di San Piero a Grado con menu di natura prettamente tecnico-tattico alla quale hanno preso parte tutti i calciatori a disposizione dello staff guidato da mister Maran, compresi i nuovi arrivi Calabresi, difensore proveniente dal Lecce, e di Artur Ionita, centrocampista moldavo ex Hellas Verona, Cagliari e Benevento.

La rifinitura è prevista domani in mattinata all'Arena Garibaldi con la conferenza stampa di Maran poco prima dell'allenamento. I nerazzurri arrivano in Veneto con due assenze pesanti come Adam Nagy e Pietro Beruatto, che devono osservare un turno di squalifica comminato loro al termine dei Playoff della passata stagione. Dopo la scoppola di Coppa Italia con il Brescia, il Pisa ha gran voglia di rivalsa e di partire con il piede giusto in questo campionato.