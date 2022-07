Serie B, calendari: il Cittadella parte in casa contro il Pisa

Si è alzato il sipario sul calendario del Cittadella nella serie B 2022-2023. Una sorta di A2, come definita da più parti, e che conferma quanto confermarsi in categoria e aspirare a qualcosa in più della semplice salvezza, sarà sicuramente un compito importante per il gruppo diretto da mister Gorini.

Cittadella che inizierà il suo 16° campionato di Serie B dal Tombolato contro il Pisa, alla seconda giornata si vola a Cagliari e alla terza il derby rivincità della finale playoff 2021 contro il Venezia. Si chiude a maggio sempre in casa contro il Como.

Il calendario di Serie B prevede il girone d'andata simmetrico con quello di ritorno, a differenza della Serie A. Questo le giornate complete del Cittadella.

1^ giornata - Cittadella-Pisa

2^ giornata - Cagliari-Cittadella

3^ giornata - Cittadella-Venezia

4^ giornata - Ascoli-Cittadella

5^ giornata - Cittadella-Frosinone

6^ giornata - Reggina-Cittadella

7^ giornata - Cittadella-Ternana

8^ giornata - Brescia-Cittadella

9^ giornata - Cittadella-SPAL

10^ giornata - Palermo-Cittadella

11^ giornata - Perugia-Cittadella

12^ giornata - Cittadella-Modena

13^ giornata - Parma-Cittadella

14^ giornata - Cittadella-Cosenza

15^ giornata - Genoa-Cittadella

16^ giornata - Cittadella-Bari

17^ giornata - Benevento-Cittadella

18^ giornata - Cittadella-SudTirol

19^ giornata - Como-Cittadella