Carissoni: «Portiamo a casa prima la salvezza, poi giochiamocela senza limiti»

Cinque risultati utili di fila e un cauto ottimismo per questo rush finale fanno capolino sul Cittadella. Il pareggio senza gol contro l'Ascoli è stato accolto parzialmente bene da Gorini e il gruppo squadra, anche se la cattiva notizia del sabato è il trauma distorsivo al ginocchio sinistro del centrale trevigiano Domenico Frare. Solo nella giornata di oggi, dopo gli esami strumentali del caso, si saprà di più sull'entità, ma di sicuro per la trasferta di Bolzano di sabato alle 16:15 sarà impossibile vedere il numero 15 in campo.

Chi invece al Druso non mancherà è Lorenzo Carissoni, che con il ritorno della bella stagione è tornato a proporre performances di grande livello sulla fascia. «C'è rammarico per come è andata la gara con l'Ascoli, soprattutto pensando ai primi 20' disputati. L'Ascoli è arrivato al Tombolato per fare la sua partita e badare sodo, cioè fare punti. Noi ci abbiamo provato e un po' di amarezza rimane. Guardando il bicchiere mezzo pieno, il pareggio ci permette di proseguire la strisca di risultati utili, ora a cinque. Nelle ultime partite cercheremo di fare il massimo e chiudere al meglio la stagione».

La zona playoff dista appena un punto, mentre quella playout è sempre a distanza di sicurezza +8: «I playoff sarebbero un bel traguardo da raggiungere, ma intanto già raggiungere la salvezza è un bel traguardo. Nel girone d'andata abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e poi è indubbio che c'è stato un calo. Eppure, siamo ancora tutti là in classifica e possiamo raggiungere gli spareggi promozione».

Intanto nell'ultime cinque gare, il Cittadella è tornato a chiudere la porta, con ben tre clean sheet, di cui due di fila: «Tenere in equilibrio le partite è fondamentale e soprattutto non ci costringe a rincorrere gli avversari. Un voto alla mia stagione? Al primo anno di B ho giocato tanto e sono felice del mio percorso. Prima di darmi un voto, attenderei la fine per vedere come andrà questo campionato».