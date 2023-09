Serie B, Catanzaro-Cittadella: le 5 curiosità sulla settima giornata

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Como, che il Cittadella torna in campo al Ceravolo contro il Catanzaro, mercoledì 27 settembre alle 20:30 per il 7°turno del campionato di Serie BKT. Ecco le cinque curiosità in vista della sfida in terra calabrese:

? Questo sarà il primo confronto assoluto tra Catanzaro e Cittadella tra Serie B e Coppa Italia. Nelle ultime 29 partite di Serie B giocate contro squadre venete, il Catanzaro ha registrato 12 pareggi, 16 sconfitte e soltanto una vittoria, contro il Padova, il 1° maggio 1988 (3-0).

? Il Catanzaro ha perso l’ultima partita interna di Serie B senza segnare (0-5 v Parma, il 17 settembre scorso) e potrebbe registrare due sconfitte di fila senza trovare la via della rete nella competizione per la prima volta da dicembre 1989 (due sconfitte per 1-0 contro Padova e Pescara).

? Dopo sette partite (5N, 2P) il Cittadella è tornato a vincere in trasferta nella sfida più recente in Serie B (1-2 vs Sampdoria) e potrebbe ottenere due successi esterni di fila nel campionato cadetto per la prima volta da febbraio 2022 (contro Pordenone e Lecce). Il Cittadella ha vinto l’ultima gara giocata contro una squadra neopromossa in Serie B (1-0 vs Reggiana) e potrebbe collezionare due successi di fila in campionato contro questo tipo di formazioni per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (tre in quel caso, contro Vicenza, Reggina e Reggiana).

? Duello tra creatori di gioco: solamente Jari Vandeputte (16) ha mandato più volte al tiro i compagni di squadra di Alessio Vita tra i centrocampisti in questa Serie B (15).

? Spauracchio: Alfredo Donnarumma ha preso parte ad almeno un gol in quattro delle ultime cinque partite giocate contro il Cittadella nella stagione regolare di Serie B (tre reti e due assist), comprese le ultime tre sfide. Il Cittadella potrebbe diventare la prima avversaria contro cui l’attaccante viene coinvolto in almeno una rete per quattro gare di fila nella competizione.