Serie B, Citadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Sicuramente ci saranno altri movimenti di mercato, ma saranno funzionali al nostro modo di giocare"

6 punti in due gare contro il Pisa e il Cittadella di mister Gorini si rilancia in ottica salvezza. Dopo quattro sconfitte di fila, i granata tornano a casa con una vittoria dall'Arena Garibaldi contro gli uomini di mister Angelo, nella 20°giornata del campionato di Serie BKT. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Cittadella:

"Credo che abbiamo disputato un grande primo tempo, andando in vantaggio meritatamente al primo tiro in porta. Dopo 4 sconfitte di fila, trovare in avvio l'episodio positivo ci ha caricato, facendoci disputare una buona prima ora di gioco. Dopo il gol di Morutan è subentrata un po' di paura e il Pisa è una squadra forte che ci ha chiuso nella nostra metà campo. Oggi contava il risultato, abbiamo approcciato bene il risultato. Poteva terminare in pareggio, ma è una vittoria che ci dà tanto e che ci permette di pensare positivo per il futuro del campionato.

L'episodio del gol di Crociata è esemplificativo di quanto abbia portato a livello mentale. Sono arrivati tre innesti che hanno portato un po' di frizzantezza e coraggio. Sono arrivati con voglia e coraggio. Questo è un aspetto apprezzabile e credo tutti e 3 hanno disputato un'ottima partita. I possibili rigori su Barba e Sibilli? Non riesco ad esprimermi, dovrei rivederli. Mercato? Dipende anche da chi vuole andare via, il mercato di gennaio è complicato. Devono incastrarsi un po' di situazione e devono arrivare giocatori già pronti per giocare, soprattutto nella nostra situazione. Non possiamo prendere giocatori reduci da infortunio o che non ha mai giocato in questi mesi. Dipende anche se c'è qualche giocatore che vuole più spazio. Sicuramente ci saranno altri movimenti, ma saranno funzionali al nostro obiettivo e al nostro modo di giocare."