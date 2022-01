Serie B, Cittadella: 5 positivi al Covid nel gruppo squadra

Cattive notizie per il Cittadella di mister Gorini, così come riportato dal sito ufficiale granata: "Dai tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, lunedì 10 gennaio, sono emersi 5 casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restante gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani, mercoledì 12 gennaio."

A questo punto diventa fondamentale la giornata di domani e i risultati di giovedì, per capire l'evoluzione della situazione Covid in casa granata.