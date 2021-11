Serie B, Cittadella: Adorni out per il Perugia, le decisioni del giudice sportivo

Squadra in casa

Squadra in casa Perugia

Sono sei gli squalificati dopo la 13a giornata della Serie B BKT. Queste le decisioni del Giudice sportivo che ha fermato per una giornata il centrale del Cittadella Davide Adorni. Oltre a lui, sempre per un turno, anche Burrai (Perugia, prossimo avversario del Cittadella), Falasco (Pordenone) e Sorensen (Ternana). Per ben due turni Cerri (Como) e Viviani (Spal).

Nessun diffidato per il Cittadella in vista delle prossime gare da disputare.