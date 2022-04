Serie B, Cittadella-Alessandria: arbitra la gara Guia

Pasquetta in campo per gli uomini di Gorini contro l'Alessandria di mister Moreno Longo. Sarà il Signor Antonio Guia della sezione di Olbia a dirigere Cittadella-Alessandria, gara valevole per la 35°giornata alle ore 18:00 lunedì 18 aprile.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Fiore di Barletta, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Maccadino di Pesaro. Quarto uomo il Sig. Arace di Lugo Di Romagna, con al V.A.R. il Sig. Zufferli di Udine ed A.V.A.R. il Sig. Scarpa di Reggio Emilia.