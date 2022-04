Serie B, Cittadella-Alessandria: le decisioni del giudice sportivo

Sono diciasette gli squalificati dopo il trentaquattresimo turno della Serie B BKT. Mister Gorini dovrà rinunciare a Romano Perticone per squalifica, mentre avrà in diffida Kastrati, Cassandro, Benedetti e Mattioli. Un squalificato in casa Alessandria, Matteo di Gennaro.

Gli altri squalificati sono tutti per un turno: Strizzolo (Cremonese), Solini e Parigini (Como), Meggiorini (Vicenza), Blin (Lecce), Calo (Benevento), Di Serio e Torrasi (Pordenone), Giannotti e Golemic (Crotone), Menez e Stavropoulos (Reggina), Mora (Spal), Ricci (Frosinone), Sampirisi (Monza).