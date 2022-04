Serie B, Cittadella-Alessandria: mister Gorini (conferenza stampa) "Pensiamo all'Alessandria e poi vediamo cosa succede"

Tutte le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini alla vigilia della gara casalinga contro l'Alessandria di lunedì alle ore 18:00 allo Stadio Pier Cesare Tombolato, valida per la 35°giornata di campionato:

"Mazzocco è rientrato con il gruppo, mentre Benedetti e Icardi stanno ancora lavorando a parte. Quest'ultimo ha una distorsione alla caviglia. La partita con la Ternana i primi 40 minuti abbiamo fatto bene, creando 3 occasioni da gol. Poi è mancata la reazione nella ripresa. La sconfitta all'ultimo secondo ha portato uno strascico, ma è anche vero che già dal Perugia e a Como c'è stata una reazione. La squadra sta bene, ma deve ragionare di partita. Pensiamo all'Alessandria e poi vediamo cosa succede. Nel calcio può succedere di tutto, pensiamo a lunedì intanto. Sono ottimista di natura, ma devo essere realista. Nello sport in generale si è visto di tutto, non vedo perché non crederci. Ragioniamo una gara alla volta. Con l'Alessandria mi aspetto una gara sulla falsariga di quella di Perugia. Il modo di giocare è simile, anche se le individualità sono differenti. Ci aspetta una gara di lotta ed intensità. Dovremo farci trovare pronti, poi dovremo essere bravi sugli episodi. Sappiamo cosa ci aspetta. L'Alessandria sta bene, arriva da una vittoria, sarà gara difficile. Corazza, Marconi, Barillà, Ariaudo, hanno giocatori di categoria. Anche Milanese sta facendo bene, hanno qualità. Sono una squadra pericolosa, che verrà a cercare di fare punti. Dobbiamo mettere in campo la voglia di non mollare, che ci ha permesso di vincere a Como. Questa è la base, poi serve la qualità, che abbiamo. Se non mettiamo la grinta e l'intensità, non andiamo da nessuna parte. Il rientro di Pavan non complica nessuna situazione. Ha dato tanto quest'anno, ma preferisco avere problemi di abbondanza. In funzione di ogni partita capirò chi far giocare. Le scelte si capiscono dopo se sono state giuste o meno, anche se i cambi sono diventati fondamentali per modificare le soluzioni in relazione all'avversario. L'attacco leggero è un'idea. La squadra ha lavorato bene e sta bene. Le valutazioni le farò molto in funzione dell'avversario. Beretta ha fatto bene a Como, così come Tavernelli e Laribi contro il Perugia. Molto deciderò in relazione alla partita. L'equilibrio è sempre fondamentale. Gufare le altre? Prima pensiamo a noi e fare risultato con l'Alessandria. Poi ascolteremo i risultati. Noi ci speriamo, siamo indietro e siamo costretti a sperare nelle disgrazie altrui. La prima cosa è importante vincere noi. La squadra sarà decisiva in questo rush finale. Se sbagliamo l'approccio, non c'è speranza. Se la squadra c'è, poi all'interno abbiamo tanta qualità. I ragazzi stanno bene e sono motivati. Dobbiamo chiudere le partite e migliorare su questo aspetto. Abbiamo vinto poche partite con più gol di scarto, ma preferisco vincerle tirate, che non vincerle proprio."