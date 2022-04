Serie B, Cittadella-Alessandria: mister Longo (conferenza stampa) "Al Tombolato ci aspettiamo un'opportunità per noi"

Dal canale ufficiale Youtube dell'Alessandria, prossimo avversario del Cittadella domani al Tombolato per la 35°giornata di campionato, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Moreno Longo. Panoramica approfondita sul Cittadella di mister Gorini:

"Identificare il Cittadella è abbastanza scontato, in senso positivo. È una realtà della serie B, ha un'identità molto forte e rimarcata. Ha una società che mantiene le stesse linee guide dai tempi di Venturato. Gorini ha portato avanti lo stesso cannovaccio ed ha sempre un'idea di gioca molto evidente. Fanno densità in zona palla e spesso non ti danno tempo di respirare con il pallone tra i piedi. Ti mettono in difficoltà sulla profondità e in verticale. È una squadra che non si snatura mai. Noi ci aspettiamo un'opportunità per noi. Affrontiamo un avversario che ha prestigio e identità in categoria. Serve una prestazione di carattere e personalità. Il campionato in testa e in coda è destinato a decidersi nelle ultime battute".