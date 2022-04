Serie B, Cittadella-Alessandria: ripresa odierna per gli uomini di Moreno Longo

È ripartita oggi la preparazione dell’Alessandria in vista della trasferta di Cittadella di lunedì 18 aprile. Allenamento alle 15.30 presso il Centro Michelin di Spinetta Marengo per i grigi, reduci dalla bella affermazione casalinga contro il Pordenone, in uno scontro salvezza di importanza capitale per i piemontesi.

Questo il tabellino del match:



Alessandria: Pisseri; Coccolo (dal 67’ Prestia), Parodi, Lunetta (dal 67’ Mustacchio), Marconi, Corazza, Casarini, Pierozzi (dal 73’ Mattiello), Palombi (dal 67’ Ba), Di Gennaro, Milanese (dal 82’ Mantovani). A disposizione: Cerofolini, Chiarello, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Barillà, Kolaj. All. M.Longo

Pordenone: Bindi; El Kaouakibi, Sabbione, Mensah (dal 46’ Di Serio), Deli (dal 64’ Gavazzi), Pellegrini (dal 76’ Vokic), Pasa, Torrasi (dal 64’ Secli), Dalle Mura (dal 58’ Barison), Butic, Andreoni. A disposizione: Fasolino, Stefani, Onisa, Anastasio, Bassoli, Cambiaghi, Perri. All. B.Tedino

Arbitro: Marini

Marcatori: 30' Marconi, 52' Milanese

Ammoniti: Torrasi, Casarini, Parodi, Di Serio, Di Gennaro, Mustacchio

Angoli: 5-7

Recupero: 0'; 4'