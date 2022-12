Serie B, Cittadella: Alessandro Mattioli "C'è tanta rabbia dopo Benevento"

Tra i migliori nelle ultime due partite e sconfitte del Cittadella, Alessandro Mattioli non si nasconde sul momento della squadra. Queste le sue dichiarazioni alla ripresa degli allenamenti:

"C'è poco da dire e tanto da fare. Arriviamo da due sconfitte pesanti, in cui dovevamo fare di più. Serve essere più cinici. Se fatichiamo a fare risultato, dobbiamo essere più bravi a sfruttare le occasioni che creiamo. Un po' come abbiamo fatto a Genova. Ripartiamo e lavoriamo sodo. Contro il Sudtirol abbiamo la possibilità di rifarci.

Le amnesie difensive? Episodiche, ma dobbiamo essere coscienti che sono state dei veri e propri regali. Contro Bari e Benevento abbiamo giocato. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, ma in questo momento non possiamo mollare un centimetro in ogni campo, altrimenti perdiamo punti.

Ci alleniamo sempre a 2000 all'ora, quindi credo che serva tanta unità e spirito di squadra. Credo questa sia la strada per riprenderci. Cross sbagliati? Qualche errore c'è, a tutti i livelli. C'è poco da fare, per vincere le partite bisogna segnare. Più cattivi e determinanti in tutto è fondamentale in questo momento. La classifica l'ho visto, ma è prematuro parlare di zona retrocessione. Il campionato è ancora molto lungo. Serve concentrazione per raccogliere più punti in classifica. I margini di miglioramento sono elevati, la classifica è corta, bastano due vittorie per tornare in zona tranquilla.

I recuperi di Embalo ed Asencio sono importanti, tornare al completo al più presto è utile per mister Gorini.

Fisicamente sto bene. Mi sento carico in questo periodo, voglio dare il mio contributo. C'è tanta rabbia dopo Benevento e aggiungo anche Bari. Non meritavamo tre gol di scarto contro i pugliesi.

Meno elogi e più punti? Sono decisamente d'accordo. Contro il Sudtirol sarà tosta. Sono difficili da affrontare, molto quadrati ed organizzati. Dobbiamo farci trovare preparati, cercando di portare a casa la vittoria. Per noi e per regalare più gioie possibile ai tifosi."