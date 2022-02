Serie B, Cittadella: Alessio Vita "Importante non buttarsi giù, manca tanto alla fine"

È centrocampista che ha segnato di più in questo campionato per i granata. Tre reti che sono valse 7 punti in classifica, condite, giusto per gradire, da due assist. Non male per uno come Alessio Vita, oramai uno degli esperti nello spogliatoio Citta. 86 presenze, con il traguardo delle 100 da raggiungere l'anno prossimo, o chissà, già a maggio. Magari con i granata in zona playoff, anche se ad oggi è più un esercizio di ottimismo, anziché di realismo. Ecco le sue dichiarazioni i:

Sulle sue condizioni fisiche, ma soprattutto sulla scarpata ricevuta nel gol subito contro il Benevento: "Secondo me l'azione era da interrompere, anche perché ho ancora i segni in faccia dei tacchetti. Il quarto uomo era a mezzo metro e tra l'altro la palla stava andando verso un nostro giocatore, a Del Fabro. C'era da interrompere subito il gioco per gioco pericoloso. Non mi ha preso sul ginocchio Foulon, ma in faccia. L'arbitro mi ha detto che l'episodio è stato rivisto e che la gamba avversaria mi ha colpito nello slancio, però mi sembra assurda come decisione. Ci poteva stare l'intervento. Non è la prima volta che succede e non sarà l'ultima, in questo periodo non siamo molto fortunati con gli arbitri e i cartellini."

Ancora sulla gara di Benevento: "Nel primo tempo ci è mancata l'aggressività, ma loro non hanno fatto nulla. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto quattro chance nitide, clamorose. Purtroppo in questo periodo non riusciamo a concretizzare quello che creiamo. Poi sull'episodica abbiamo perso una partita. Dispiace, perché dare continuità alla gara di Pordenone sarebbe stata un'ottima cosa per la nostra testa e per le nostre convinzioni. Una sconfitta può sempre lasciare strascichi. Per fortuna giochiamo subito e possiamo riscattarci già mercoledì"

Condizione che latita o meno convinzione, quale è il problema del Cittadella nell'ultimo mese: "Tante squadre stanno faticando, vedi il Brescia sta faticando. Lo sappiamo, da gennaio c'è un altro campionato. Il girone di ritorno è un altro campionato, sia per chi è davanti, sia per chi è indietro. C'è bisogno di punti e le partite sono più combattute. Quest'anno a maggior ragione. Tutte si sono rinforzate e sono battaglie. Noi non stiamo vivendo un buon periodo in termini di risultati. Tolto il primo tempo del Benevento e la gara con la Cremonese, nelle altre partita ce la siamo giocata."

A -3 dai playoff, è troppo presto per guardare la classifica?: "Ora non sono preoccupato per essere a 3 punti dai playoff. Ogni settimana ci sono tanti scontri diretti. Noi dobbiamo guardare partita per partite e vincere quante più gare possibili. Finito questo giro di gare infernale e ravvicinate potremo guardare la classifica. Siamo consapevoli di essere una buona squadra e di essere in lotta per i playoff. Quest'anno è difficile perché ci sono tante squadre forti, di più dello scorso anno. La classifica è corta e secondo me si deciderà tutto l'ultima giornata. Ora dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati, perché questo aspetto farà la differenza."

Mercoledì il Lecce: "La vedo una partita difficilissima, come tutte. Andiamo in un campo difficile, contro una squadra difficilissima ed entusiasta per il 3 a 0 dell'ultima gara. Sarà un bel banco di prova per vedere se possiamo stare lì in alto e che campionato vogliamo fare. Sappiamo le difficoltà, perché poche squadre hanno fatto punti a Lecce, però cercheremo di fare la nostra partita. Se giochiamo da Cittadella, possiamo mettere in difficoltà chiunque."

La vecchia guardia, come sente la pressione di trainare il gruppo: "Noi più 'vecchietti', che siamo qui da più anni, dobbiamo essere i primi a dovere dare l'esempio ai nuovi. Non è facile interpretare il nostro gioco per chi non è abituato ad andare in aggressione sul portatore di palla o per chi giocava in altre squadre con modi diversi di interpretare le gare. Dobbiamo essere bravi ad inserire i nuovi, ma su quest'aspetto non ci sono problemi. Chi ha giocato si è sempre comportato bene, poi è normale quando i risultati non arrivano si cerca il pelo nell'uovo. Io sono tranquillo perché vedo come lavorano i miei compagni e come lavoriamo in settimana. Le gare vengono sempre preparate bene e sul piano fisico ci siamo, altrimenti crolleremo al 70'. Invece fino al 90' corriamo, quindi zero questioni fisiche. Purtroppo nel calcio esistono questi periodi, dove non riesci a fare gol o non vengono i risultati, poi basta un niente e torni a vincere e fare gol come prima. È importante non buttarsi giù. Manca ancora tanto alla fine e poi si gioca ogni tre giorni, tempo per buttarci giù, come dicevo prima, non c'è. Con tante gare ravvicinate fai fatica a prepararle. Cercheremo di studiare i rivali tramite il video e di giocare come sappiamo, cercando di portare a casa i punti, perché sono fondamentali. La rifinitura la faremo giù a Lecce e cercheremo di recuperare tutte le energie possibili."