Serie B, Cittadella: Alessio Vita "Con il Modena giocato una grande partita"

Alessio Vita dove lo metti sta. Il giocatore romano quest'anno si è diviso tra mediana e difesa, come terzino destro. Un uomo buono per tutte le stagioni, enormemente stimato da Gorini e il suo staff per la sua duttilità. Alla ripresa degli allenamenti ha analizzato la situazione del Cittadella dopo l'immeritato pareggio contro il Modena:

"Non so se la gara con il Modena stata la migliore, ma abbiamo giocato una grande gara dominando dall'inizio alla fine e creato tanto. Alla fine c'è molto rammarico perché la seconda vittoria di fila ci avrebbe regalato punti pesanti e fatto comodo, ma dobbiamo migliorare nel concretizzare quanto di buono abbiamo creato. Anche col Venezia o col Cagliari, o persino quella con la Spal, in cui, in 10 uomini, abbiamo costruito più degli avversari. Serve maggiore freddezza davanti. La prossima affronteremo un Parma che ha giocatori che fino a un paio di anni fa giocavano in Champions League, in uno stadio importante e con un pubblico che non è da meno. Ma non è la prima volta, dobbiamo soltanto prepararla bene.