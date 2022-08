Serie B, Cittadella: Alessio Vita "La vittoria di Lecce è veramente tanta roba"

-1 a quota 100 presenze in maglia granata, a -3 da quota 200 in Serie B. Sarà un inizio di campionato all'insegna delle celebrazioni per Alessio Vita, polmoni e cuore della mediana della squadra di mister Gorini. Giunto alla sua quarta stagione a Cittadella, Alessio Vita è sempre più uno dei senatori dello spogliatoio. Uomo di lotta e di governo, con il gusto per i gol pesanti. Lo scorso anno le sue tre reti sono valse 7 punti. Non abbastanza per i playoff, abbastanza per partire anche quest'anno con i galloni del titolare, nel centrocampo a rombo del Citta. Ecco le sue dichiarazioni:

Ti aspettavi una prestazione del genere a Lecce? Sinceramente no, devo dire la verità. Pensavo fossimo più indietro in termini di condizione, con il caldo ad influire su un campo grandissimo come il Via del Mare. A livello fisico abbiamo risposto tutti alla grande, veramente "tanta roba".

I cinque cambi vi aiutano a tenere l'intensità sempre alta? Sicuramente. Il nostro punto di forza è sempre stato il ritmo di gioco e con le cinque sostituzioni mantieni un'intensità in grado di mettere in difficoltà chiunque. Poche squadre fanno un calcio come il nostro. Poi giocare davanti a tanta gente ti spinge a dare qualcosa in più. Quando sei fuori casa pensi a fare la tua partita, poi è vero che giocare innanzi ad un pubblico numeroso, rispetto a 100 persone, è molto divertente. Il pubblico ci può dare una grossa mano, soprattutto quest'anno, che si prospetta una stagione difficilissima.

A tal proposito, chi sono le favorite del campionato? Credo sia quasi impossibile fare pronostici. Lo scorso anno, squadre fortissime si sono ritrovate invischiate nei bassifondi e altre che non ti aspettavi sono state la vertice fino all'ultimo. Se devo spendere dei nomi, metto davanti Genoa, Cagliari e Parma. I liguri hanno preso Coda, una garanzia. I ducali hanno preso un grandissimo allenatore come Pecchia, vinto contro la Salernitana in Coppa Italia e contro il Lecce in amichevoli. Credo siano tra i candidati per la promozione.

Tra le sorprese dello scorso anno c'era proprio il Pisa, con cui debutterete sabato, reduce dalla batosta con il Brescia. Che idea ti sei fatto sui toscani? Sono una grandissima squadra, reduce da una finale playoff. Hanno perso giocatori importanti, ma ne hanno acquistati di altrettanto forti. Sarà una partita difficile. Le prime partite stagionali possono ingannare, perché vedi squadre che magari perdono in questa fase e poi quando si inizia a fare sul serio, la musica diventa diversa. Anche loro sono molto intensi in campo, giocano speculari a noi. La passata stagione a decidere furono gli episodi, credo sarà così anche sabato.

I nuovi acquisti in avanti si sono integrati bene. Cominciamo con Asensio, una bestia. Si, una bella bestiolina (ride ndr), speriamo continui così! Gioca tanto per la squadra, la fa salire. In area è fastidioso e di testa è fortissimo. È il giocatore che ci è mancato la scorsa annata. Ci farà molto comodo. Peccato per l'incidente di Embalo, stava facendo molto bene in ritiro.

E nel tuo ruolo quest'anno c'è una bella concorrrenza. Beppe Carriero è un bel giocatore e mi piace tanto come interpreta le partite. Non si risparmia mai e credo possa darci una grande mano.