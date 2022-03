Serie B, Cittadella: Amedeo Benedetti "Ci stiamo giocando qualcosa di bello anche quest'anno"

Dal suo approdo nell'estate 2015 al Cittadella tante cose sono successe. Dalla categoria di appartenenza, all'epoca ancora Lega Pro, finendo con le ambizioni, dichiaratamente da qualche anno a questo parte i playoff per accedere in Serie A. Amedeo Benedetti è consapevole del momento della squadra e il suo ritorno in campo in quel di Ferrara è una buona notizia per tanti motivi. Esperienza, disciplina tattica, carisma, capacità di saper svolgere la doppia fase, difensiva e offensiva, come terzino sinistro, ma soprattutto uomo squadra di importanza impagabile per mister Gorini. Ecco perchè il rientro nei ranghi, dopo qualche settimana difficile dal punto di vista della salute è rilevante, in questo rush finale.

" Sto recuperando abbastanza bene. Ho avuto dieci giorni in cui non sono stato molto bene, che hanno richiesto anche degli accertamenti, ma sono andati per il meglio. Avevamo il dubbio potesse essere labirintite, ma alla fine non lo era. Gli esami erano apposto, questo è quello che conta. Contro la Spal ho giocato 90' ed è andata abbastanza bene. Di giorno in giorno va sempre meglio e speriamo che il peggio sia alle spalle."

Sulla gara di Ferrara: "Sicuramente non è stata una bella partita. Sapevamo sarebbe stato difficile, perché giocavamo contro una squadra che aveva bisogno di punti. Eravamo consci che sarebbero stati molto aggressivi e infatti è stato così. Siamo stati bravi a portare a casa il pareggio, ma sicuramente potevamo portare a casa qualcosa in più. Soprattutto a livello di gioco, nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo fare. Meglio nella ripresa."

Con le squadre che si chiudono, è un Citta che va in difficoltà: "Contro la Spal più che far girare la palla, soprattutto nel primo tempo, abbiamo vinto pochi duelli sulle seconde palle. Quando il pallone viene rinviato dal fondo, recuperata la seconda palla, bisogna essere rapidi a girare il pallone. Nei primi 45' ci è mancato molto, mentre nella ripresa abbiamo fatto un pochino meglio, a giocare un po' di più. Giocare ogni tre giorni per un mese di fila a livello fisico e mentale è dispendioso. Anche questo incide sulla qualità delle gare."

Difesa impermeabile, con 12 clean sheet per i granata: "Rispetto ad inizio campionato subiamo meno, è innegabile. Quando non prendi gol è qualcosa di importante. Vuol dire che tutta la squadra lavora al meglio ed è un dato rilevante. Fa piacere. Poi nel momento in cui non subisci reti, anche con mezza occasione, magari porti a casa la vittoria."

Contro il Monza è uno scontro diretto fondamentale in chiave playoff: "Tutte le prossime partite sono fondamentali. Giochiamo contro una squadra che ha speso tantissimo in estate, ma è davanti a noi di tre punti. Ci stiamo giocando qualcosa di bello, perché ci stiamo giocando i playoff anche quest'anno e anche quelle davanti sono tutte lì. Magari con un filotto di vittorie consecutive non si sa mai. Dobbiamo andare in campo e giocare da Cittadella. Essere aggressivi e imporre il nostro gioco. All'andata avevamo fatto una bella partita e preso la rete sull'unico tiro in porta loro di tutta la partita. Dovremo vendicare anche quella gara, ma dobbiamo fare soprattutto una bella partita perché ci stiamo giocando qualcosa di bello. Se giochiamo da Citta ce la possiamo giocare contro chiunque."

Tempo di primi bilanci in casa Citta. Punti di forza ed aree da migliorare: "Il gruppo è molto unito e compatto. Lo stiamo dimostrando. Andare a vincere a Lecce contro la capolista non è da tutti e lo fai solo se hai un gruppo coeso. Dove possiamo migliorare? Concretezza sotto porta. Le occasioni che creiamo, dobbiamo buttarla dentro."