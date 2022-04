Serie B, Cittadella: Andrea Danzi "Mi aspettavo qualcosa di più a questo punto della stagione"

Dodici minuti, recupero incluso, per tornare ad assaggiare il campo e le sensazioni che solo il terreno di gioco può dare dopo un lungo stop. Per Andrea Danzi, il 6 aprile, è una data difficilmente dimenticabile. Il regista ex Verona è pronto a prendere in mano le redini del gioco granata, forse già a partire dalla trasferta insidiosa del Sinigaglia di Como, contro gli uomini di mister Giacomo Gattuso:

"Sto bene, ho recuperato dopo due mesi di stop. Nelle ultime due settimane mi sono allenato ed ora sono rientrato. La caviglia sta bene ed ora devo trovare la forma e il fiato. La gamba sta bene. Ho avuto un edema osseo alla caviglia sinistra, con cui convivevo da tempo e contro Cosenza e Crotone a inizio febbraio è esploso in tutto il suo dolore. Sabato potrebbe toccare a me, ma ho già fatto delle settimane di allenamento e i minuti sento di averli."

Treno perso per i playoff contro il Perugia? "Abbiamo giocato bene e lo spirito è quello giusto. Finché la matematica non dice il contrario, noi ci crediamo fino alla fine. Basta che quelle davanti perdano due partite e noi ci siamo. Aver Okwonkwo e Tounkara sarebbe stato un punto di forza in più. Gli attaccanti li abbiamo comunque, anche se dipende dalle caratteristiche. Ovviamente in relazione a chi c'è, si gioca in maniera diversa È stato un periodo così. Tra sfortuna, errori, imprecisioni, è stato un periodo."

A Como che tipo di gara sarà? "Una battaglia. Hanno più o meno i nostri stessi punti, ma se ci andiamo con lo spirito avuto contro il Perugia possiamo vincere. Per la qualità della squadra che abbiamo, mi aspettavo qualcosa di più a questo punto della stagione. Abbiamo perso dei punti in alcune partite in cui meritavamo di vincere o pareggiare. Mi ha colpito il Parma e la Spal più indietro, così come il recupero del Monza che fino a poche settimane fa aveva i nostri stessi punti ed ora è in alto. Campionato difficile da decifrare. Fino all'ultima giornata ci sarà da vedere come andrà. Conosco Parigini del Como, che abbiamo giocato insieme ad Ascoli. Il pericolo numero 1 sabato? Direi Cerri, con i suoi nove gol. Ha giocato in A, dobbiamo guardarci molto da lui.