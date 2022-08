Serie B, Cittadella: Andrea Gabrielli "Ci teniamo alla Coppa Italia, sarebbe bello fare un dispetto ai salentini"

Le chiacchiere post gara con il presidente della Luparense, Stefano Zarattini, e il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, testimoniano la passione per il calcio di Andrea Gabrielli, ma soprattutto per un'amichevole fortemente voluta e ben organizzata in quel di Lavarone. Gli ultimi giorni di ritiro a Lavarone e poi subito la trasferta di Coppa Italia, in quel di Lecce al Via del Mare. Campo, quest'ultimo, storicamente positivo per i granata, ma ora il pensiero è tutto rivolto alla preparazione estiva e agli ultimi giorni di lavoro serrato agli ordini di mister Gorini.

Presidente, un ritiro giunto quasi alla fine. Le sensazioni che si porta a casa da questa decina di giorni in quota? Siamo agli sgoccioli della preparazione. Tra un paio di giorni ci trasferiamo a Lecce, passando per una giornata a Cittadella. Ci attende un impegno notevole di Coppa Italia, dove speriamo di ben figurare.

Contro la Luparense un bel derby, a dimostrazione che nell'Alta Padovana si respira grande sport ad ogni livello. Vero, il territorio dell'Alta regala molte eccellenze in tanti sport. Mi vengono in mente grandi esempi nel nuoto, nell'atletica leggera e nel basket. Il calcio non manca e noi cerchiamo di farlo bene da tanti anni. Poi ci sono anche realtà come la Luparense, piene di passione, con un presidente che conosco molto bene da tantissimi anni. Bello sfidarsi sul campo così, ma anche con il Trento è stata una sgambata di livello. Iniziamo ad assaggiare una qualità di calcio superiore rispetto i primissimi impegni.

E l'asticella con il Lecce si alza. Cominciamo ad andare sul pesante. Passare dai freschi altipiani di montagna al Salento sarà un salto climatico notevole. Il Lecce è un avversario che abbiamo affrontato più volte e per certi versi, siamo un po' la loro bestia nera. Sono meritatamente in serie A, ma noi ci teniamo alla Coppa Italia. Sarebbe bello poter fare un dispetto ai salentini, anche se per scaramanzia devo dire che sarà difficile vincere.

Un avvio di campionato molto intenso. Che cosa si aspetta? Abbiamo un inizio caldissimo con tre partite impegnative ad agosto. Speriamo di raggranellare qualche punto, ma anche nelle partite successive non sono molto diverse. Le squadre della B di quest'anno sono tutte realtà di grande livello e temibili. Sarà interessante vedere come inizieremo. Chi ben comincia d'altronde, è a metà dell'opera. L'anno scorso nel girone di andata abbiamo fatto belle cose, speriamo di ripeterci.

Gruppo praticamente intatto, con gli innesti dei vari Asencio, Embalo, Carriero e Felicioli: si aspetta ancora qualcosa sul mercato? Per i dettagli potete parlare con il direttore Marchetti (ride ndr.) La maggior parte del lavoro è stata fatta e siamo soddisfatti. Abbiamo mantenuto l'ossatura, anche se ci dispiace per l'addio di Benedetti, elemento molto importante in questi anni. Lo spirito, la mentalità e il gruppo sono rimasti, i nuovi si stanno inserendo bene e daranno il contributo necessario per la salvezza.