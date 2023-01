Serie B, Cittadella: Andrea Redigolo (Preparatore Atletico) "Sosta utile per recuperare giocatori"

La ripresa degli allenamenti del Cittadella è il momento per tirare un po' le somme sulle condizioni fisiche dei giocatori. In questo senso, per capire in che stato di forma virano Perticone e compagni, niente di meglio che interpellare il Prof.Andrea Redigolo, memoria storico-atletica, del Cittadella. Queste le dichiarazioni:

"Riprenderemo gradualmente, ma, non essendo rimasti fermi per tantissimo tempo, ritroveremo quasi subito il ritmo che abbiamo lasciato, caricando un po’ di più solo in questi primi giorni. Siamo stati fermi appena una settimana non si può certo parlare di una nuova preparazione, a differenza di quanto era successo, ad esempio, l’anno scorso, quando la pausa era stata più lunga. Lavoreremo sul 'misto', un po’ con la palla e un po’ a secco, ma l’idea è quella di avere sempre presente il pallone nei nostri allenamenti. Danzi, Tounkara e Magrassi continueranno a svolgere ancora un lavoro differenziato, calibrato in base a quello che emergerà dai prossimi esami strumentali di controllo. Da questo punto di vista, per noi la sosta è stata utile, proprio per provare a recuperare i diversi giocatori che avevamo infortunati. Al di là del piano fisico va anche detto che, a livello mentale, staccare dal campionato non ha fatto certo male al gruppo. A intralciare il nostro percorso sono stati gli infortuni concentrati in attacco, che hanno creato diversi problemi al mister, limitando le sue possibilità di scelta. Ma, per quanto riguarda corsa e prestazioni in campo, non abbiamo registrato cali particolari. Purtroppo le prestazioni non sono state premiate dal risultato, questo sì. I dati dicono che dal punto di vista fisico abbiamo sempre dato il massimo."