Serie B, Cittadella: Angelo Gabrielli "Il campionato mi ha dato delle belle soddisfazioni"

Celebrazioni a Cittadella, per festeggiare la stagione appena conclusa. Il presidente dei granata, Andrea Gabrielli, ha parlato così ai microfoni di Padova Oggi della stagione 2021-2022:

“Non eravamo abituati a finire così presto la stagione. Il campionato mi ha dato delle belle soddisfazioni. Non è stata una stagione anonima, come ho letto da più parti. Siamo stati molto resilienti innanzi a problematiche difficilmente prevedibili ad inizio e durante il campionato, vedì le assenze in attacco. Con Gorini ci vuole ben altro per non proseguire il rapporto. Prendere il posto di Venturato non era facile, ma Gorini si è ben adattato, ha fatto esperienza e si è dimostrato in crescita mese dopo mese. Essere in prima linea è diverso, rispetto ad essere giocatore o allenatore in seconda. Ha dimostrato di essere fedele al nostro stile e spirito. Abbiamo visto un buon calcio, con la nostra mentalità e il nostro sistema di gioco che ci contraddistingue in una categoria prestigiosa. Fin dall'inizio sapevamo che il ruolo di Iori non era facile da sostituirlo. Chi l'ha fatto è stato bravo. Quest'anno abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: la salvezza. Non possiamo sbilanciarci oltre anche nel futuro. Il binomio Marchetti-Gabrielli andrà avanti facendo calcio alla nostra maniera. La serie B è un grande campionato per il territorio e per Cittadella. Mantenere la categoria è già una grandissima soddisfazione. L’Intervento allo stadio voglio farlo, ma non adesso per via delle difficoltà a contenere i costi. Al momento nel mercato edilizio, ci sono tanti bonus che drogano la valutazione e reso più difficile concludere certe opere. Guardando le presenze di quest'anno, il Tombolato così com’è la serie B la fa alla grande, magari faremo qualcosa per il settore giovanile investendo in infrastrutture e iniziando un percorso serio ed oculato, visto che le squadre sono disperse nell’alta padovana. Come riportiamo i tifosi allo stadio? Appena le acque si calmano, i sostenitori torneranno a popolare le gradinate dello stadio. Spero l'anno prossimo che ci sarà una maggiore regolarità in termini di orari. A giugno del prossimo anno ci saranno i 50 anni del Cittadella e vogliamo festeggiarli con qualcosa di bello, coinvolgendo territorio e tifosi. Un fuoriclasse per Gorini? Non è nel nostro stile, anche quest'anno acquisteremo i nostri semisconosciuti e per le occasioni mi affido ad occhi chiusi di Marchetti. Quest'anno finiamo con maggiore entusiasmo rispetto la scorsa annata.”