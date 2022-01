Serie B, Cittadella: il An-Ba-Ok è pronto a dare all'assalto alla serie B

Non saranno al livello del Lecce o della Ternana, ma il tridente del Cittadella, anche quest'anno, è una delle realtà di questo campionato di serie B. L'An-Ba-Ok (Antonucci-Baldini-Okwokwo) è uno dei punti di forza della squadra di mister Gorini e solo per motivi di comodità giornalistica, non viene inserito Vita, centrocampista tuttofare, autore già di tre gol e sette punti per i granata questa stagione.

Enrico Baldini è il più continuo dei tre. Dopo una prima stagione di ambientamento, l'ex scuola Inter ora sta andando in rete con una certa puntualità. Già sette le marcature con due assist, che fanno i paio ai cinque gol segnati la scorsa annata in poco meno di diciannove presenze. Numeri da crack, da giocatore che sta ripercorrendo le gesta dei vari Tsadjout, Moncini, giusto per citarne un paio dei più recenti e forti. Al Tombolato ci deve essere l'ambiente ideale per esplodere e giocare in libertà.

La stessa che ha messo in mostra fino alla sosta di ottobre Orji Okwonkwo. Un avvio sprint condito da cinque marcature e un impatto sulla categoria da giocatore di piano superiore. Poi qualche problemino fisico, l'esplosione di Baldini, Vita e Antonucci e anche il suo rendimento un po' ne ha risentito. In vista del ritorno in campo contro il Cosenza, mister Gorini punta molto sulla sua ritrovata vena realizzativa.

Infine ecco Mirko Antonucci, il più genoroso dei tre moschettieri. Il scuola Roma è già a quota sei assist, ma il pezzo forte del suo repertorio sono i tocchi illuminanti con cui illumina il gioco sulla trequarti offensiva granata. La grande brillantezza realizzativa delle ultime settimane fa ben sperare in vista di una ripartenza che vedrà subito il Cittadella alla prova di Cosenza e Vicenza.