Serie B, Cittadella-Ascoli: le 5 curiosità da non perdere della 23°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Ascoli, delicato scontro salvezza valido per la ventitresima giornata del campionato di Serie BKT:

? Il Cittadella ha vinto le ultime due gare casalinghe di Serie B contro l’Ascoli, tenendo la porta inviolata e potrebbe non subire gol per tre confronti interni di fila contro la squadra marchigiana per la prima volta nel torneo cadetto. Al Del Duca invece, Cittadella e Ascoli hanno pareggiato 0-0 le ultime due sfide di Serie B e non hanno mai chiuso in parità tre partite consecutive nel campionato cadetto.

? Dopo quattro sconfitte consecutive, il Cittadella è rimasto imbattuto nelle tre partite (1V, 2N) disputate nel nuovo anno; la squadra granata non resta senza sconfitte per le prime quattro gare di un anno solare dal 2016 (4V), stagione del ritorno in Serie B. Sul fronte opposto, l’Ascoli, dopo aver infilato tre vittorie consecutive, ha strappato la posta piena soltanto in una delle ultime 11 partite di campionato (5N, 5P), collezionando otto punti nel periodo (da novembre): più solo del Brescia (sette).

? Il Cittadella è l’unica squadra a non avere ancora trovato il gol con i difensori in questo campionato; l’Ascoli è la squadra che ne ha realizzati di più (sette) con giocatori di questo ruolo.

? Mirko Antonucci, a bersaglio nell’ultima uscita contro il Venezia, ha firmato sei gol nelle 22 partite di questo torneo: esattamente il doppio di quelli segnati nelle tre stagioni precedenti di Serie B, in 57 match, con le maglie di Pescara, Salernitana e Cittadella.

? Francesco Forte è andato a segno nella prima partita con la maglia dell’Ascoli; l’attaccante dei marchigiani non trova il gol per due gare consecutive nel campionato cadetto dall’aprile 2022, contro Pisa e Reggina.



(Dati con l'aiuto Opta Facts Serie B)