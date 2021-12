Serie B, Cittadella-Ascoli: i convocati di mister Gorini, out Okwonkwo

Sono 22 i giocatori scelti per affrontare la gara casalinga contro l'Ascoli, valida per la diciasettesima giornata del campionato di Serie B. Out i soliti Icardi, Tounkara e Ciriello. Ancora problemi al ginocchio per Okwonkwo, out anche lui