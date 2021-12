Serie B, Cittadella-Ascoli: gli uomini scelti da Sottil per la trasferta al Tombolato

Così come riportato dal sito ufficiale dell'Ascoli Calcio, sono 20 i bianconeri convocati da mister Sottil per la sfida col Cittadella, valida per la 17°giornata di Campionato, in programma domani alle ore 14:00 al “Tombolato” di Cittadella.

PORTIERI: Bolletta, Leali, Raffaelli

DIFENSORI: Avlonitis, Baschirotto, Botteghin, D’Orazio, Felicioli, Quaranta, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Buchel, Collocolo, Eramo, Maistro, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bidaoui, De Paoli, Dionisi, Iliev

Ben otto gli indisponibili per mister Sottil: Caligara, Castorani, Donis, Fabbrini, Franzolini, Guarna, Petrelli, Spendlhofer. Squalificato il terzino titolare Salvi, tra i diffidati i tre titolarissimi Dionisi, Eramo e Sabiri.