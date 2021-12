Serie B, Cittadella-Ascoli: i granata sanno solo vincere, spazzato via anche l'Ascoli

Cittadella al settimo cielo e al settimo risultato utile consecutivo dopo la vittoria per 2 a 0 casalinga sull'Ascoli di mister Sottil. Gli uomini di Gorini hanno trovato la formula giusta per far risalire il Cittadella in classifica. Ora il terzo posto dista appena 3 punti e chissà se con un po' di più malizia non si potrebbe parlare del solito Cittadella in testa alla classifica. Contro i marchigiani, non c'è mai stato match, con Pavan e compagni centrati e propositivi sin dal minuto uno. Ora il futuro del Citta dice Cagliari in Coppa Italia e soprattutto Brescia in campionato il 19 dicembre, in uno scontro diretto dal sapore Serie A.

LA CRONACA

Il Cittadella scende in campo grintoso e voglioso di proseguire il momento più che positivo di risultati e prestazione. Al primo corner granata, Pavan spizza di testa ed Antonucci e Frare non trovano la zampata vincente per questione di centimetri. Altra palla inattiva, sempre dalla bandierina e altra occasione per il Citta con Beretta, ma Leali blocca in due tempi. Le occasioni sono poche, il gioco è fisico, sempre ai limiti. Al 30' D'Orazio stende in area Beretta. Colombo all'inizio dice di no, ma poi riguardando l'azione al VAR decide di accordare il tiro dagli 11 metri. Dal dischetto Baldini, al 33', è la solita sentenza e porta in vantaggi i suoi. L'Ascoli si affaccia in avanti al 42' con Bidaoui, ma il suo destro esce di pochissimo fuori dallo specchio della porta. Si va al riposo con il vantaggio granata. Nella ripresa c'è ancora un altro rigore a favore del Cittadella. Vita viene agganciato in area di rigore e dal dischetto si presenta ancora una volta Baldini. L'ex prodotto del vivaio dell'Inter è glaciale e porta al raddoppio i suoi. A questo punto è monologo Citta con tante occasioni. Baldini può siglare la sua tripletta personale, ma il suo mancino è fuori di poco. C'è tempo per la chance divorata da Cuppone, che scheggia la traversa, dopo essersi trovato a tu per tu con Leali in contropiede. Il Cittadella può esultare ancora, 28 punti in classifica sono un bel bottino dopo 17 giornata di campionato. Il futuro del Citta che cosa riserverà da qui al prossimo 29 dicembre?

Ecco il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA: Kastrati; Mattioli (18′ st Cassandro), Frare, Adorni (C), Benedetti; Vita (18′ st Mazzocco), Pavan (37′ st Danzi), Branca; Antonucci (28′ st D’Urso); Beretta (28′ st Cuppone), Baldini. A DISPOSIZIONE: Manfrin, Maniero, Perticone, Donnarumma, Tavernelli, Mastrantonio. Allenatore: Edoardo Gorini

ASCOLI: Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (1′ st Felicioli); Saric (26′ st Collocolo), Buchel (26′ st Eramo), Maistro (13′ st Iliev); Sabiri; Dionisi (C), Bidaoui (32′ st De Paoli). A DISPOSIZIONE: Bolletta, Raffaelli, Tavcar, Quaranta. Allenatore: Andrea Sottil

ARBITRO: Andrea Colombo (Como) Assistenti: Macaddino (Marsala) e Ceccon (Lovere) IV Uomo: Ancora (Roma 1)

Reti: 33′ rig., 49' rig. Baldini

Ammoniti: Mattioli, D’Orazio, Pavan, Cuppone.

Recupero: 3′ e 4’