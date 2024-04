Cittadella, caldo e noia! Contro l'Ascoli è un pareggio senza reti

Un altro punto guadagnato verso la matematica salvezza, un altro punto guadagnato per accorciare sulla zona playoff. Nonostante lo 0-0 noioso contro l'Ascoli, il Cittadella porta a casa un pareggio prezioso dal punto della classifica, ma lo spettacolo è stato pochino, scarsamente avvincente. Una gara dominata dalla paura di perdere da ambo i lati e dal primo grande caldo. L'Ascoli, nell'economia complessiva della partita, ci ha provato di più, con una traversa e un palo nel conto, ma il Cittadella ha fatto quello che doveva, portando a casa il quinto risultato utile di fila. La buona notizia del pomeriggio granata.

Il primo tempo

Gorini conferma il Cittadella formato Reggio Emilia con il 3-4-2-1, con Cassano e Pandolfi in attacco al posto di Baldini (infortunato) e Maistrello. In difesa di nuovo Frare per Angeli, alle prese con qualche guaio fisico e la conferma di Tessiore a tutta fascia sulla destra.

Grande caldo al Tombolato, ma le condizioni atmosferiche non inficiano l'approccio alla gara del Cittadella, elettrico, figlio dell'entusiasmo della vittoria contro la Reggiana e corroborato dalla strepitosa azione al 4' di Carissoni sulla sinistra che, dopo avere superato quattro giocatori dell'Ascoli arriva sulla linea di fondo, scarica su Pandolfi, la cui conclusione viene stoppata fortuitamente da Tessiore, vanificando il possibile vantaggio dei padroni di casa. Citta pimpante, Ascoli all'angolo. Pandolfi attacca spesso sulla destra alle spalle di Quaranta e all'11', su assist del solito Vita, non trova la porta per questioni di centimetri. Passano cinque minuti e il centravanti campano questa volta si traveste da assistman e dopo una bella percussione sempre a destra non trova nessun uomo al centro dell'area per la stoccata vincente.

I marchigiani barcollano, ma dopo il cooling break ordinato da Volpi trovano le misure e cominciano ad affacciarsi con continuità sulla trequarti del Cittadella con triangolazioni sull'asse esterno, punta e inserimento da dietro della mezzala. Così nasce la traversa di Masini al 26', mentre al 33' è il turno della connection Falzerano-Rodriguez, con il pallone di quest'ultimo troppo lungo per il furetto spagnolo. In chiusura di tempo Salvi è provvidenziale su Rodriguez in area di rigore.

Il secondo tempo

Resta negli spogliatoi Tessiore, entra Magrassi, ma di spettacolo offensivo se ne vede poco al Tombolato in avvio di ripresa. L'unico episodio degno di cronaca, nei primi 35', è l'infortunio al ginocchio sinistro accorso a Frare al 63'. Al suo posto ecco Sottini. Il caldo e un sostanziale non gioco da ambo le squadre domina come tema della ripresa. Nel finale qualche sussulto: all'82' altro legno per l'Ascoli con Vaisanen su calcio d'angolo, mentre un minuto dopo il tiro dal limite di Branca viene murato dal suo compagno Magrassi, impalbabile dal suo ingresso in campo.

Questo il tabellino del Tombolato:

CITTADELLA-ASCOLI 0-0

FINE PRIMO TEMPO 0-0



CITTADELLA (3-4-2-1)

Kastrati 6; Salvi 6,5, Pavan 6, Frare 6 (dal 19’ s.t. Sottini xx); Tessiore 5 (dal 1’ s.t. Magrassi 5), Branca 5,5, Carriero 6, Carissoni 6,5 (dal 42’ s.t. Giraudo s.v.); Vita 6,5, Cassano 5,5 (dal 28’ s.t. Mastrantonio 6); Pandolfi 6 (dal 42’ s.t. Maistrello s.v.)

PANCHINA Maniero, Veneran, Rizza, Cecchetto, Saggionetto, Djibril

ALLENATORE Gorini 6



ASCOLI (3-5-2)

Vasquez 6; Vaisanen 6, Mantovani 6, Quaranta 5,5; Falzerano 6, Masini 6,5, Di Tacchio 6, Caligara 6 (dal 27’ s.t. Giovane 6), Zedadka 5,5; Duris 5 (dal 31’ s.t. Nestorvski s.v.), Rodriguez 5,5 (dal 31’ s.t. Streng s.v.)

PANCHINA Viviano, Mengucci, Tavcar, Celia, Adjapong, Valzania, Milanese, Maiga, D'Uffizi

ALLENATORE Carrera 6

ARBITRO Volpi di Arezzo 6

ASSISTENTI Vigile 6 – Long 6

AMMONITI Masini (A), Tessiore (C), Branca (C), Vita (C) per gioco scorretto

NOTE paganti 1.424, incasso di euro 9.740,69; abbonati 1.828, quota di 6.799 euro. Tiri in porta 2-3 (con un palo e una traversa), Tiri fuori 3-2. In fuorigioco 1-1. Angoli 1-3. Recuperi: p.t. 2', s.t. 5’



