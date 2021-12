Serie B, Cittadella-Ascoli: due squadre allo specchio negli ultimi 6 turni

28 ottobre 2021. Al Tombolato arriva il Parma di mister Maresca e i granata, con un rigore sbagliato sul groppone, cadono sotto i colpi del Mudo Vazquez. Al momento è questa l'ultima sconfitta per il Cittadella in campionato. Da quel momento i ragazzi di Gorini non conoscono più il sapore amaro della sconfitta. Tre affermazioni, di cui due in trasferta e tre pareggi. Otto le reti segnate, quattro quelle subite, con un Vita top scorer, con ben tre goal realizzati che sono valsi la bellezza di 7 punti in classifica. Non male per uno che di professione fa il centrocampista.

Il caso vuole che l'Ascoli, in queste ultime sei partite di campionato, stia avendo lo stesso ritmo dei granata. Tre vittorie e tre pareggi e il caso vuole che anche i bianconeri di mister Sottil abbiano colto 2 successi in trasferta. Setti i gol siglati, mentre sono 4 quelli raccolti da Leali in fondo al sacco. Tante le similitudini, a partire dai numeri, finendo al sistema di gioco. Entrambi gli allenatori mettono in campo due 4-3-1-2, dai principi chiari e nitidi. Verticale e palleggiante quello del Cittadella, maggiormente votato alla gestione e alle verticalizzazioni improvvise quello dei marchigiani. Assenza pesante per gli ospiti, con lo squalificato Salvi sulla fascia destra difensiva.

A questo punto c'è da aspettare solo le 14:00 di sabato per il calcio di inizio di un match che promette spettacolo e divertimento, oltre che grande equilibro sul campo del Tombolato di Cittadella.