Serie B, Cittadella-Ascoli: le formazioni ufficiali

Pochi minuti al fischio di inizio del match tra Cittadella e Ascoli, gara delle ore 14:00 e valevole per la diciasettesima giornata del campionato di Serie B BKT. Per il Cittadella Mattioli e Frare in difesa, ritorna davanti alla difesa Pavan e rientra dalla squalifica Branca. Beretta vince il ballottaggio su Tavernelli. Per l'Ascoli, in grande emergenza, ecco Bidaoui in avanti con Sabiri sulla trequarti. Saric, Buchel e Maistro in mezzo. Baschirotto e D'Orazio sulle fasce difensive.

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Beretta. A disp.: Manfrin, Maniero, Perticone, Cuppone, Mazzocco, D’Urso, Donnarumma, Tavernelli, Mastrantonio, Danzi, Cassandro. All.: Gorini.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Saric, Buchel, Maistro; Sabiri; Dionisi, Bidaoui. A disp.: Bolletta, Raffaelli, Felicioli, Quaranta, Tavcar, Collocolo, Eramo, De Paoli, Iliev. All.: Sottil.