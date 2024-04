Cittadella, contro l'Ascoli per l'allungo decisivo e chiudere i conti salvezza

Una vittoria per allegerirsi, una vittoria per chiudere definitivamente ogni discorso - minimamente - pendente in chiave salvezza. Con questo spirito il Cittadella di Gorini è pronto ad affrontare l'Ascoli, attardato di 10 lunghezze in classifica e invischiato in piena zona retrocessione. Per Gorini è uno scontro diretto, per il subentrante Carrera, approdato sulla panchina marchigiana da poco più di un mese fa, l'ennesima prova del nove per strappare punti preziosi sulle dirette rivali. Calcio d'inizio al Tombolato sabato 13 aprile alle ore 14:00

La situazione in casa Cittadella

Si prosegue con l'atteggiamento di Reggio Emilia. Tanto emotivamente, quanto tatticamente. Avanti con il 3-4-2-1, con Tessiore nella posizione di laterale tutta fascia a destra in grado di abbinare quantità e qualità, Carissoni sul binario sinistro e con il duo di trequartisti Vita e Cassano, stante l'infortunio al menisco di Baldini, probabilmente stagione finita per lo sfortunato 92 granata, e Pittarello ancora in fase di recupero dalla contrattura accusata sul campo del Lecco. Squalificato Amatucci, il suo posto dovrebbe essere preso da Carriero, con Branca come sparring partner dell'ex Avellino. In difesa, ancora alle prese con l'assenza di Negro, confermatissimo il reparto che non ha subito reti contro la Reggiana composto da Kastrati in porta e con Salvi, Pavan ed Angeli. Attacco guidato da Pandolfi, reduce da un gol e un assist al Mapei Stadium contro la Reggiana di Nesta.

Con sei punti nelle ultime quattro sfide, il Cittadella si è risollevato dalla zona pericolo, ma come ha sottolineato Gorini, la gara contro l'Ascoli ha il sapore del match point per chiudere ogni conto sul discorso mantenimento della categoria. I granata centreranno l'obiettivo con cinque giornate d'anticipo dalla fine del campionato?

Cittadella (3-4-2-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli; Tessiore, Branca, Carriero, Carissoni; Vita, Cassano; Pandolfi

La situazione in casa Ascoli

Sono attesi 323 tifosi ascolani al Tombolato, pronti a sostenere i ragazzi di Carrera. Quest'ultimo in conferenza stampa non ha cercato alibi, nonostante la lista indisponibili sia affollatissima. La maggior parte delle assenze è concentrata in difesa, con Bellusci squalificato e Botteghin, Bogdan, Gagliolo e Bayeye infortunati. Recupera in extremis Nestorovski, anche se l'infortunio occorso lo scorso 3 marzo a Pedro Mendes, 11 reti in campionato per il portoghese, continua a pesare nell'economia del gioco ascolano. «Sappiamo l’importanza della partita, conosciamo le caratteristiche del Cittadella e la loro aggressività», ha sottolineato Carrera in conferenza stampa. «Dobbiamo essere pronti, fin dal riscaldamento, a sapere ciò che ci aspetta, sarà una battaglia, bisognerà lottare su ogni pallone e rendere la vita dura all’avversario. Uno contro uno, duelli e seconde palle diventano fondamentali in una partita in cui il piccolo dettaglio può fare la differenza».

A completare il quadro degli out per il Tombolato anche il portiere Bolletta e il mediano albanes Kraja.



Questi i convocati di Carrera:

PORTIERI: 22 Mengucci, 32 Vasquez, 2 Viviano

DIFENSORI: 17 Adjapong, 13 Celia, 3 Mantovani, 14 Quaranta, 44 Tavcar, 16 Väisänen

CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 94 Maiga Silvestri, 73 Masini, 20 Milanese, 41, Valzania, 7 Zedadka

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 29 Duris, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez, 11 Streng



Ascoli (3-5-2): Vasquez; Mantovani, Quaranta, Vaisanen; Falzerano, Giovane, Di Tacchio, Masini, Zedadka; Duris, Rodriguez

Il resto del turno - 33°giornata

Venerdì 12 Aprile ore 20:30

Modena-Catanzaro



Sabato 13 Aprile ore 14:00

Cittadella-Ascoli

Cremonese-Ternana

Pisa-Feralpisalò

Como-Bari

Sampdoria-Südtirol



Sabato 13 Aprile ore 16:15

Cosenza-Palermo

Parma-Spezia

Lecco-Reggiana

Domenica 14 Aprile ore 16:15

Venezia-Brescia

CLASSIFICA: Parma 66, Como 61, Cremonese 59, Venezia 58, Catanzaro 52, Palermo 50, Brescia 45, Sampdoria 44, Cittadella 42, Pisa 40, Reggiana 40, Sudtirol 39, Modena 39, Cosenza 35, Bari 35, Spezia 35, Ternana 33, Ascoli 32, Feralpisalò 31, Lecco 23

Dove guardare Cittadella-Ascoli

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Cittadella-Ascoli anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.