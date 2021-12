Serie B, Cittadella-Ascoli: allenamento pomeridiano per i marchigiani, domani partenza per il Veneto

L'Ascoli di mister Sottil ha lavorato nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, al centro sportivo Picchio Village. Menù del programma odierno riscaldamento tecnico e sessione tattica in vista della gara di sabato alle 14.00 al Tombolato contro il Cittadella. Domani giornata di vigilia per i bianconeri, con rifinitura alle ore 10:30, pranzo di squadra e poi partenza verso Cittadella.

In vista della gara di sabato, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell'Ascoli, l'esperto difensore dell'Ascoli Tommaso D'Orazio:

"Ho avvertito un crampo al flessore della gamba sinistra durante la gara contro il Parma, quindi ho preferito chiedere il cambio. Sto bene ora e sono a completa disposizione di mister Sottil. Noi stiamo lavorando bene e siamo consci delle nostre qualità. Vogliamo continuare su questa strada, affrontando ogni gara come una finale, perché sappiamo che è la strada giusta. Sabato affrontiamo il Cittadella, una squadra che ha sempre fatto bene in questi anni. Sarà una gara ostica da affrontare. Da parte nostra metteremo il massimo impegno. L'approccio sarà fondamentale. Di sicuro ci troveremo davanti a noi una squadra molto difficile da affrontare. Siamo una buona linea difensiva e stiamo colmando le lacune che abbiamo. Con il lavoro miglioreremo e sinora abbiamo fatto un buon lavoro. Si può migliorare in tutto in questa stagione. Sappiamo che c'è il Covid e dispiace per i nostri compagni. Non possiamo sbagliare nulla in questo momento, ogni giocatore in rosa può essere fondamentale in questa stagione"