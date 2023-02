Serie B, super Antonucci! Scatto Cittadella, l'Ascoli va al tappetto

Il Cittadella, dopo 147 giorni dall'affermazione sul Frosinone, torna alla vittoria. La squadra è definitivamente ripartita e lo certifica il netto 3 a 0 ai danni dell'Ascoli. Protagonista del pomeriggio del Tombolato è Mirko Antonucci. Prima doppietta della carriera per il numero 10 granata, autentico trascinatore degli uomini di Gorini, per la prima volta dopo due mesi nuovamente fuori dalla zona playout. Quarto risultato utile consecutivo per il Cittadella, ripartito con un piglio decisamente diverso nel girone di ritorno. La salvezza ora è un po' più vicina.

GORINI A SORPRESA. Abbondanza in attacco, ma Gorini sceglie di avanzare Antonucci al fianco di Maistrello, rinforzando la mediana con Vita e avanzando sulla trequarti Crociata. Scelte che pagano, perché il Cittadella parte bene con almeno tre occasioni. Vita al 5' tenta di prima intenzione dopo un incomprensione tra Falasco e Leali, palla fuori di un soffio sopra la traversa. Passano otto minuti e Mastrantonio di testa costringe al miracolo Leali, dopo una bell'azione orchestrata sull'asse Antonucci-Vita.

CROCIATA, CHE INSERIMENTO! I tempi per il gol sono maturi e al 18' ci pensa Crociata a certificare il dominio dei primi minuti degli uomini di Gorini. Antonucci imbuca in area di rigore per Crociata, che a tu-per-tu con Leali rimane freddo e sceglie l'angolo vincente con un preciso mancino. Secondo gol in 4 partite per il neo-acquisto granata e Cittadella in vantaggio. La reazione dell'Ascoli è tutta nella conclusione di Adjapong dalla distanza al 27'. Pochino. Mastrantonio, tra i migliori, va vicino alla rete sull'imbrunire del primo tempo, ma Leali ancora una volta è attento.

RIVOLUZIONE ASCOLI. Bucchi prova a scuotere i suoi effettuando quattro cambi nei primi trecidici minuti della ripresa, ma il prodotto dei fattori non cambia. I marchigiani sono abulici, completamente estranei alla gara. Il Cittadella amministra con saggezza, non scoprendosi e gestendo con saggezza la gara.



I DUE MINUTI DI MIRKO. Tra il 76' e il 78' la gara si chiude con una doppietta di Antonucci. Prima il rigore procurato da Vita e realizzato dal numero 10 granata, poi la ripartenza condotta da Ambrosino e finalizzata dall'ex Roma con un preciso collo destro sotto la traversa. Peccato per la maglia tolta nell'esultanza del suo secondo gol, che gli farà saltare la sfida di Frosinone. Mister Gorini pu

Questo il tabellino della gara:

CITTADELLA-ASCOLI 3-0

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Crociata (C) al 18’ p.t., Antonucci su rigore (C) al 31’ s.t., Antonucci (C) al 33’ s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6,5 (dal 36’ s.t. Embalo s.v.), Perticone 7, Frare 7, Giraudo 6,5; Vita 6,5, Branca 6,5, Mastrantonio 7 (dal 18’ s.t. Pavan 6); Crociata 7 (dal 22’ s.t. Ambrosino 7); Maistrello 6 (dal 22’ s.t. Magrassi 6), Antonucci 7,5 (dal 36’ s.t. Carriero s.v.)

PANCHINA Maniero, Del Fabro, Mattioli, Ciriello, Donnarumma, Lores Varela, Asencio

ALLENATORE Gorini 7,5

ASCOLI (3-5-2)

Leali 6; Simic 4,5, Botteghin 5, Quaranta 4,5 (dal 1’ s.t. Giovane 5); Adjapong 5,5, Collocolo 5,5, Buchel 5 (dal 1’ s.t. Ciciretti 5), Proia 5 (dal 22’ s.t. Marsura 5), Falasco 4 (dal 13’ s.t. Giordano 5); Forte 5, Gondo 5 (dal 13’ s.t. Mendes 5)

PANCHINA Guarna, Caligara, Donati, Sidibe, Eramo, Tavcar, Bellusci

ALLENATORE Bucchi 4,5



Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno 6,5

Assistenti: Bottegoni 6 - De Meo 6

ESPULSI

AMMONITI Simic (A), Falasco (A), Ciciretti (A) per gioco scorretto, Antonucci (C) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 846, incasso di euro 5.226; abbonati 1520, quota di 6.352 euro. Tiri in porta 4-0. Tiri fuori 4-7. In fuorigioco 0-0. Angoli 2-6. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’