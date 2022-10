Serie B, Cittadella: si fermano Asencio e Felicioli per un mese

Non arrivano buone notizie da Cittadella. Altri due infortuni complicano la preparazione della delicata trasferta del Barbera di domenica contro il Palermo, gara valida per la 10°giornata di campionato. Il report medico della mattinata lascia poco spazio ad interpretazioni: "Per Gian Filippo Felicioli, uscito anzitempo nel primo tempo della gara dell’Olimpico, una lesione all’ adduttore sinistro. Raul Asencio in allenamento ha riportato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra".

Due infortuni non banali, perché per entrambi si tratta di una lesione di secondo grado, con tempi di recupero che vanno dalle 3 alle 4 settimane per entrambi. Soprattutto l'infortunio di Asencio, priva Gorini della punta titolare dei granata di questa stagione. Dopo Baldini, una disdetta che proprio non ci voleva. Ora la responsabilità dei gol, uno solo nelle ultime quattro gare di campionato, passa tutta sulle spalle di Embalo, Magrassi, Tounkara, Beretta e Lores Varela. Quest'ultimo è uno degli ex della gara, al pari di Embalo. Chissà che l'aria siciliana, non risvegli la vena goleadora del duo. Intanto per Gorini, la conta in vista di Palermo è molto di più di un esercizio di stile. Con Danzi e Branca squalificati, Baldini, Felicioli ed Asencio out per infortunio, le scelte di formazione sono praticamente obbligate in quasi tutti i reparti.