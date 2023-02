Serie B, Cittadella: solidarietà, granata al fianco dell'associazione SanFilippo Fighters

Calcio e solidarietà. Il Cittadella al fianco di Sanfilippo Fighters, l’ associazione è composta da familiari e amici dei bambini affetti dalla mucopolisaccaridosi di tipo III, anche conosciuta come “Sindrome di Sanfilippo”, una rara malattia neurodegenerativa che colpisce i bambini e sfortunatamente, ad oggi, non esiste una cura e l’aspettativa di vita non va oltre l’adolescenza.

A Cittadella risiede FRANCESCO che sabato pomeriggio, in occasione della gara con la Reggina, sarà mano nella mano con il capitano e lo accompagnerà in campo per vivere un’esperienza diversa e unica.

Nei mesi scorsi, è stato avviato un progetto sportivo – inclusivo con finalità benefica, che vede protagonisti proprio i bambini affetti da questa sindrome, dando loro la possibilità di calpestare per la prima volta un campo da calcio ricevendo una maglia da poter mettere all’asta.

A Francesco, a fine gara, saranno donate 3 maglie autografate il cui ricavato sarà devoluto alla causa dei Sanfilippo Fighters e alla ricerca, il link per partecipare all’asta lo troverete a partire la lunedì 20/02 sui canali social della squadra di mister Gorini.

Clicca WWW.SANFILIPPOFIGHTERS.ORG per conoscere l’associazione e tutti i progetti. Le iniziative calcistiche benefiche sono nata da un’idea di Daniele Di Benedetto, referente abruzzese dell’associazione Sanfilippo Fighters e papà di Giorgia e Ginevra.