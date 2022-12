Serie B, sprofondo Cittadella, il Bari torna alla vittoria dopo 7 partite

Il Bari vince e convince nel sedicesimo turno di campionato. Dopo sette giornate senza vittorie, il Bari torna ad assaporare i 3 punti contro un Cittadella da encefalogramma piatto. Gli uomini di Mignani dominano ogni aspetto del gioco, sfruttando gli errori macroscopici di Dal Fabro e Mastrantonio nel primo tempo e legittimando nella ripresa, per la felicità dei 374 tifosi baresi presenti nel settore ospiti.

COME SACCHI AD EURO 96. Gorini rivoluziona la difesa performante di Genova, inserisce Mastrantonio in mezzo per Pavan e premia Tounkara in avanti al posto di Lores Varela. Meglio il Citta nei primi minuti, con Vita particolarmente ispirato e in grado di impegnare Caprile nei primi minuti. ma al 12' il clamoroso errore difensivo di Del Fabro spalanca la porta al francese Scheidler che gli strappa la sfera, salta Kastrati e deposita in rete sotto la curva ospite. I pugliesi sulle ali dell'entusiasmo vanno vicini al raddoppio con Folonrusho e Botta, ma Kastrati è sempre attento. Il Cittadella risponde con un'incursione di Mattioli e una conclusione dal limite molto pericolosa di Mastrantonio. Proprio quando il Citta sembra avere preso le misure dell'avversario, ecco un'altra doccia fredda: Mastrantonio perde un pallone sanguinolento al limite e Folorunsho ringrazia con un rasoterra imparabile per Kastrati. Il numero 29 del Cittadella prova a farsi perdonare con una frustata di testa, ma Caprile si rifugia in corner.

RIPRESA SENZA SPERANZE Obbligato a mischiare le carte in avvio, Gorini perde Tounkara per infortunio dopo pochi minuti, ecco il Citta leggero in avanti con Antonucci e Lores Varela di punta e Vita trequartista. Segnali di vita si percepiscono, come al 53' quando Mastantonio arriva in scivolata a porta vuota su una conclusione in diagonale di Vita ma impatta sul legno. Sul pallone vagante Caprile si supera su Cassandro. La squadra di Gorini ci mette tanta buona volontà, ma il Bari odierno è un blocco marmoreo in campo. Benedetti di testa esalta i riflessi di Kastrati, Branca va vicino alla rete della speranza, ma Di Cesare è provvidenziale in angolo. Il Bari gestisce con sagacia e al 69' in contropiede trova il tris. Scheidler lavora un super pallone sulla destra pescando rasoterra Maita, che dentro in area di rigore con il mancino fredda Kastrati.

Questo il tabellino della gara:

CITTADELLA-BARI 0-3

PRIMO TEMPO 0-2



MARCATORI Scheidler al 12' p.t, Folorunsho al 32' p.t.; Maita al 24' s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Mattioli 6 (dal 1' s.t. Carriero 5), Del Fabro 4, Frare 5,5, Donnarumma 5; Vita 6, Branca 5, Mastrantonio 4,5 (dal 24' s.t. Mazzocco 5,5); Antonucci 5 (dal 24' s.t. Embalo); Tounkara 5 (dal 4' s.t. Cassandro 6), Magrassi s.v. (dal 6' p.t. Lores Varela 5)

PANCHINA Maniero, Perticone, Visentin, Ciriello, Danzi, Pavan, Asencio

ALLENATORE Gorini 5



BARI (4-3-2-1)

Caprile 7; Pucino 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Dorval 6,5; Maita 7, Maiello 7 (dal 42' D'Errico s.v.), Benedetti 7 (dal 42' Terranova s.v.); Botta 6 (dal 19' s.t. Bellomo 6), Folorunsho 7,5 (dal 30' s.t. Mallamo 6); Scheidler 7,5 (dal 30' s.t. Salcedo 6)

PANCHINA Frattali, Bosisio, Mazzotta, Cangiano, Antenucci, Zuzek, Galano

ALLENATORE Mignani 7



ARBITRO Piccinini di Forlì 5,5

ASSISTENTI L.Rossi 6-Trasciatti 5

AMMONITI Lores Varela (C), Mastrantonio (C) per gioco scorretto; Carriero (C), Maiello (B) per comportamento non regolamentare; il tecnico Mignani (B) per proteste