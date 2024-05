Addio sogni playoff per il Cittadella! Non basta Pittarello, contro il Bari è un altro pari

Ora c'è anche la matematica. Il Cittadella non giocherà i playoff per il terzo anno consecutivo. Il pari contro il Bari condanna gli uomini di Gorini a vedere la post season dalla televisione. Non è sufficiente un Pittarello encomiabile e una seconda parte di ripresa discretamente offensiva per riuscire a venire a capo dei pugliesi, che dal canto loro fanno un mini scatto verso l'accesso ai playout. Finisce con le mani in tasca del direttore generale Stefanno Marchetti verso gli spogliatoi al triplice fischio, in versione "solitario, triste y final": dopo avere accarezzato il sogno playoff per larghi tratti della stagione, un finale agrodolce in linea con la stagione dei suoi giocatori

Il primo tempo

Si parte subito forte e al primo affondo il Cittadella passa con Pittarello, abile a girare di prima battuta e di controbalzo un cross dalla sinistra. di Giraudo. Sesta marcatura in campionato per il bomber padovano, definitivamente sbloccato dopo il centro di rabbia e forza contro il Como. Il Bari fino al quarto d'ora non trova sbocchi, ma al 16' coglie il pareggio su un errore in fase di costruzione di Cassano. Il folletto di Gorini in alleggerimento coglie in controtempo Sottini e serve involontariamente Acampora, che si getta in campo aperto e regala a Nasti da dentro l'area di rigore il pallone per l'1-1. Anche per il talento scuola Milan sesto gol in campionato.

La gara è aperta e tutto sommato piacevole nel ritmo. Nella fase centrale della sfida salgono in cattedra i portieri, anche se il Cittadella attacca con maggiore convinzione e solo un grande Pissardo evita il tracollo barese, con almeno due super interventi su un tentativo di autogol di Ricci e il solito Pittarello. Dall'altra parte Kastrati scende a terra come un gatto sul blitz in area piccola di Sibilli al 40', blindando il risultato con un riflesso felino.

Il secondo tempo

Gorini azzarda al ritorno degli spogliatoi, cambiando un difensore, il discontinuo Sottini, per una punta, Andrea Magrassi, mettendosi a specchio con gli ospiti. Se nel primo tempo la partita era stata gradevole, nella ripresa i ritmi si abbassano e di grosse chance c'è solo da segnalare un salvataggio sulla linea di Pavan su Achik. Il Bari, anche con l'ingresso in campo di Puscas, non brilla in avanti e rende comprensibile perché non trova i tre punti addirittura dal 17 febbraio.

L'ingresso in campo di Branca, insieme a Mastrantonio, fornisce logica alla squadra di Gorini, tanto che è proprio dal piede mancino del capitano granata che sgorgano alcune buone idee, come quella di Pittarello al 71', ma dal dischetto calcia sbilanciato alzando la palla sopra la traversa. Sale di tono la squadra di Gorini, si abbassano i pugliese. Rizza si divora a due passi da Pissardo la rete del possibile 2 a 1, lasciando ammutolito il Tombolato per la disperazione. Mastrantonio ci prova al 42' dal limite dopo un bell'assolo, palla alta. Magrassi insacca, ma è in fuorigioco, mentre in precedenza Achik gira di poco alto dal limite. Finisce in parità, l'ultima partita con la Cremonese per il Cittadella sarà completamente ininfluente ai fini della classifica.

Questo il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA-BARI 1-1

FINE PRIMO TEMPO 1-1



MARCATORI Pittarello (C) al 6’ p.t., Nasti (B) al 16’ p.t.

CITTADELLA (3-5-1-1)

Kastrati 6; Angeli 6,5, Pavan 6,5, Sottini 5,5 (dal 1’ s.t. Magrassi 5,5); Tessiore 5,5 (dal 42’ s.t. Saggionetto s.v.), Vita 6, Amatucci 6, Carriero 6 (dall’11’ s.t. Branca 6,5), Giraudo 6 (dal 31’ s.t. Rizza 5); Cassano 5 (dall’11’s.t. Mastrantonio 6); Pittarello 6,5

PANCHINA Maniero, Veneran, Salvi, Cecchetto, Danzi, Pandolfi, Maistrello

ALLENATORE Gorini 6,5



BARI (4-3-1-2)

Pissardo 6,5; Dorval 6, Di Cesare 5,5 (dal 35’ s.t. Matino s.v.), Vicari 5, Ricci 6; Maita 5,5 (dal 23’ p.t. Achik 6,5), Benali 6,5, Lulic 6 (dal 14’ s.t. Puscas 5,5); Acampora 6,5 (dal 35’ s.t. Maiello s.v.); Nasti 6,5 (dal 35’ s.t. Kallon s.v.), Sibilli 6

PANCHINA Brenno, Zuzek, Pucino, Morachioli, Aramu, Guiebre, Colangiuli

ALLENATORE Giampaolo 6

ARBITRO Mariani di Aprilia 6

ASSISTENTI Bindoni 6 – Valeriani 6

AMMONITI Giraudo (C), Ricci (B) per gioco scorretto



NOTE paganti 2.468, incasso di euro 21.748,43; abbonati 1.828, quota di 6.799 euro. Tiri in porta 3-3, Tiri fuori 4-5. In fuorigioco 2-4. Angoli 5-4. Recuperi: p.t. 3', s.t. 4’