Cittadella-Bari, il duello delle ultime spiagge tra sogni residui di playoff e incubi concreti di retrocessione

Nessun rimpianto, nessun rimorso. Prendiamo in prestito Max Pezzali per descrivere così il penultimo impegno in campionato del Cittadella, l'ultimo in casa. Avversario di giornata il pericolante Bari, reduce da un punticino striminzito in casa contro il Parma e con un piede e mezzo in C se Ascoli e Ternana, impegnate rispettivamente contro il Palermo in trasferta e il Catanzaro in casa, fanno bottino pieno. Per Gorini l'incipit è uno solo: gettare il cuore oltre l'ostacolo e lottare per l'obiettivo playoff finché c'è la matematica a supportare ogni discorso. La doppia beffa consecutiva allo scadere contro Feralpisalò e Como, oltre a lasciare per strada 4 punti, avrà lasciato qualche strascico sul gruppo granata? Calcio d'inizio alle ore 15:00 domenica 5 maggio 2024

La situazione in casa Cittadella

Ripartire dall'atteggiamento di Como è l'imperativo per Gorini e i suoi. La sconfitta allo scadere per opera di Goldaniga, non nasconde l'ottima prestazione svolta da capitan Branca e compagni al Sinigaglia. Serve maggiore continuità, è fondamentale mantenere alte le motivazioni in uno scontro che si prevede elettrico per l'importanza della posta in palio. La vittoria casalinga manca da quasi 4 mesi e salutare il Tombolato con una vittoria non solo è auspicabile, ma anche un fattore che sta molto a cuore a tutti. In zona playoff è tutto ancora in divenire, con tanti incroci che potrebbero ancora inclinare in un senso o in un altro il finale di stagione.

In questo momento davanti a tutti c'è la Sampdoria con 49 punti, impegnata in uno scontro diretto con la Reggiana, appena tre punti sotto in classifica. Il Brescia, a quota 48, ha forse l'impegno più facile sulla carta, il Lecco al Rigamonti, mentre tra Pisa e Südtirol, con un solo punto in classifica a dividerle, si prannuncia gara molto tesa. A completare il quadro c'è un altrettanto ghiotto Cosenza (45) contro Spezia (40) che interessa molto da vicino sia il Cittadella, sia il Bari. Insomma, la carne al fuoco in questo turno è tanta e prelibata per immaginarsi gare dall'alto contenuto agonistico e spettacolare.



Nel 3-5-2 iniziale previsto dal Goro spazio a qualche rientro, come quello di Salvi nella linea a 3 difensiva completata da Pavan e Sottini a protezione di Kastrati, così come a centrocampo, con uno tra Tessiore e Carissoni che potrebbe fare spazio a Giraudo. Nel cuore del gioco tutto confermato con Vita, Branca ed Amatucci, mentre in avanti Pittarello e Cassano sembrano i maggiori candidati per una maglia da titolare. Partita speciale per il folletto di Barletta, che sogna un gol contro i baresi dopo averlo sfiorato all'andata con una traversa al San Nicola che trema ancora.

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Sottini: Tessiore, Vita, Branca, Amatucci, Giraudo (Carissoni); Pittarello, Cassano

La situazione in casa Bari

Da 30 secondi dalla Serie A al baratro C. Come cambia la vita in poco meno di un anno in casa Bari. Gli uomini di Federico Giampaolo, quest'ultimo quarto allenatore stagionale dopo Mignani, Marino e Iachini, sono chiamati alla vittoria per cercare di restare attaccati al treno dei playout e continuare a sperare nella salvezza diretta. Non sarà semplice perché il successo in casa pugliese manca dal 17 febbraio e nelle ultime 11 gare hanno raccolto la miseria di quattro pareggi e ben sette sconfitte. Insomma un crollo verticale, parzialmente rallentato nelle ultime gare con due pareggi in casa contro Pisa e Parma.

Con la nuova nuova guida tecnica il Bari propone un 4-2-3-1 molto fluido e quartetto offensivo molto interscambiabile nelle posizioni in campo. In porta sempre più titolare Pissardo, mentre la difesa è praticamente obbligata con Pucino a destra, la coppia centrale composta da Di Cesare e Vicari, con Ricci sull'out mancino. Recuperati Benali, Puscas e Maiello, solo il primo sembra pronto ad una maglia da titolare con Maita al suo fianco, mentre i 3 fantasisti alle spalle di Nasti potrebbero essere Kallon, Aramu e Sibilli.



BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali, Maita; Kallon, Aramu, Sibilli; Nasti

I numeri della sfida

● Il prossimo sarà il 20° confronto in Serie B tra Cittadella e Bari; i pugliesi sono in vantaggio nel bilancio complessivo dei precedenti, con il triplo dei successi rispetto ai veneti (nove a tre) - completano il parziale sette pareggi.

● Cittadella e Bari hanno pareggiato per 1-1 entrambi gli ultimi due confronti diretti in Serie B e non hanno mai impattato tre match di fila nel torneo cadetto.

● Il Cittadella ha vinto soltanto una delle ultime 16 partite (6N, 9P) giocate in Serie B e nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (da metà gennaio in avanti): solo un successo anche per il Lecco.

● Il Bari non vince da 12 trasferte consecutive (4N, 8P) in Serie B; i galletti non fanno peggio in una singola edizione del torneo cadetto dalle 14 partite esterne di fila senza successi, registrata tra ottobre 1984 e aprile 1985.

● Il Bari è una delle cinque squadre che ha perso più punti (nove) in seguito a gol subiti nell’ultimo quarto d’ora di gara in questa Serie B, mentre il Cittadella ha segnato il 31% delle reti (12/39) proprio in questa frazione di gioco: solo Südtirol e Palermo (34% entrambe) vantano una percentuale più alta nel campionato cadetto.

● Sette (quattro reti e tre assist) delle otto partecipazioni al gol di Alessio Vita in questo campionato sono arrivate in casa; tra i centrocampisti, solo Lucas da Cunha (otto), Jari Vandeputte (11) e Daniele Casiraghi (11) hanno contribuito a più marcature nelle gare interne del torneo in corso.

● Ahmad Benali ha realizzato il suo primo gol in Serie B contro il Cittadella, il 19 ottobre 2013, con la maglia del Brescia; in generale, quella granata è l’avversaria contro cui il centrocampista del Bari ha giocato più minuti (794) nel campionato cadetto.

Il resto del turno - 37°giornata

Domenica 5 Maggio ore 15:00

Palermo-Ascoli

Parma-Cremonese

Pisa-Südtirol

Cosenza-Spezia

Cittadella-Bari

Venezia-Feralpisalò

Modena-Como

Sampdoria-Reggiana

Ternana-Catanzaro

Brescia-Lecco

CLASSIFICA: Parma 74, Como 72, Venezia 67, Cremonese 63, Catanzaro 60, Palermo 52, Sampdoria 49, Brescia 48, Südtirol 46, Reggiana 46, Cosenza 45, Pisa 45, Cittadella 45, Modena 43, Spezia 40, Ascoli 37, Ternana 37, Bari 37, Feralpisalò 33, Lecco 26



