Serie B, Cittadella-Benevento: vincono i campani, tanti rimpianti per il Citta

Niente da fare per un Cittadella pieno di rimpianti in questo pomeriggio primaverile al Tombolato, che incappa in una sconfitta sfortunata contro il Benevento, nella 24°giornata del campionato di Serie BKT.

LA CRONACA

Gorini sceglie dal primo minuto Mattioli, Mazzocco e Laribi rispetto a Pordenone. Tridente per gli ospiti con Tello ed Insigne a supporto di Forte. Nei primi venti minuti è soprattutto battaglia in mezzo al campo con un'occasione per parte. Insigne lancia nello spazio il sempre insidioso Tello, che arriva in corsa sulla sinistra, ma spara a lato. Risposta del Cittadella con Okwnokwo su imbeccata di Beretta, ma il tiro del nigeriano è facile presa di Paleari, ex di giornata. Altro lampo dei sanniti al 31' con Insigne che prova ad imitare il colpo del fratello, con un bel tiro a giro dalla destra, ma la sfera termina alta sopra l'incrocio dei pali. Risposta del Citta con Beretta che non tocca il pallone per questione di millimetri e Paleari respinge come può il pallone il più lontano possibile. Ancora Insigne su spunto di Tello, ma il rasoterra è facile presa di Kastrati. Sul capovolgimento di fronte bella verticalizzazione per Mazzocco sul centro destra, ma il numero 8 granata non riesce ad arrivare sulla sfera. Una prima frazione complessa da ambo i lati, dove a dominare è stata soprattutto la paura di perdere e il grande agonismo.

Si riparte con due cambi nella ripresa in casa Cittadella. Antonucci prende il posto di Baldini, mentre Vita quello di Mazzocco già ammonito. Dopo tre minuti di gioco alza bandiera bianca anche Benedetti per un problema fisico, sostituito da Donnarumma. Al 50' episodio in area di rigore del Benevento con Vogliacco che entra su Vita in maniera perlomeno dubbia. Tre minuti dopo Vita impegna dal limite con un bel destro Paleari, che si rifugia goffamente in corner. Con i cambi è un Citta più vivo, anche se il Benevento dà sempre la sensazione di pungere la retroguardia dei granata. Beretta scuote lo stadio Tombolato al 65' girandosi bene in area di rigore e con un rasoterra insidia Paleari, attento a non farsi passare il pallone sotto le gambe. È una buona fase del Citta, con Antonucci, al 67', che da buona posizione spara alto sopra la traversa. Nel migliore momento dei padroni di casa arriva il gol del Benevento con Improta, abile nel trovare il varco giusto sul centro destra della retroguardia e trovare con una sassata sul primo palo la rete del vantaggio sannita. Gli ospiti, sbloccata la gara, giocano più leggeri e vanno vicino al raddoppio con Calò, dopo un rinvio di Pavan. Il tiro di controbalzo si perde alla destra di Kastrati per questione di centimetri. Lo svantaggio non demoralizza i granata, che continuano a proporsi in avanti, senza trovare la via del tiro. Sulla sinistra l'ingresso di Mastrantonio con Donnarumma crea buone trame di gioco, come all'81' quando il cross basso del terzino granata trova l'inserimento a rimorchio sul primo palo di Antonucci, ma la sua conclusione strozzata, è parata facilmente da Paleari. Dal Fabro con un bel colpo di testa va vicino al gol, su cross dalla destra di Antonucci. Altra buona occasione per gli uomini di Gorini, sfortunati in questa ripresa. Forte di testa su corner di Tello all'86' va vicino al raddoppio, ma la palla è sopra la traversa. Mastrantonio al 90' cerca il gol da incorniciare, con un bel tiro sotto l'incrocio, ma la palla è a lato. Al 95' Farias pensa bene di farsi buttare fuori per un fallo di reazione su Mattioli. Penultimo sussulto di un match beffardo, difficile da digerire in casa Cittadella. Al 96' Antonucci per Tounkara in area di rigore sulla destra che mette un pallone teso in mezzo per Beretta sul secondo palo. Solo i centimetri non permettono al Citta di trovare il meritato pareggio.

Ecco il tabellino della gara del Tombolato:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Dal Fabro, Frare, Benedetti (48' Donnarumma); Mazzocco (46' Vita), Pavan, Laribi (61' Mastrantonio); Baldini (46' Antonucci); Beretta, Okwonkwo (79' Tounkara). A disposizione: Maniero, Perticone, Ciriello, Visentin, Donnarumma, Icardi, Vita, Tavernelli, Mastrantonio, Lores Varela, Antonucci, Cassandro, Tounkara. All.: E.Gorini

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliaccio, Glik, Foulon; Acampora (62' Calò), Ionita, Improta; Insigne (83' Farias), Forte, Tello (89' Petriccione). A disposizione: Muraca, Manfrendini, Gyamfi, Calò, Farias, Petriccione, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Barba, Brignola. All.: F.Caserta

Arbitro: Gariglio (Di Vuolo-Grossi)

Reti: 69' Improta

Ammoniti: Mazzocco, Glik, Frare, Pavan, Improta, Petriccione, Mattioli

Recupero: 1', 6'